No es Ikea pero como si lo fuese: sus muebles no son caros y su funcionalidad es la punta de lanza de esta marca española de mobiliario que ya ha sido rebautizada por los usuarios como 'el Ikea vasco'. Se trata de Muebles Lufe, una compañía que apuesta por los muebles en madera natural, de líneas sencillas y puras, y extraordinariamente prácticos.

La marca, que reivindica la belleza natural de la madera y la singularidad de cada una de sus piezas, está a punto de poner en marcha una iniciativa que promete generar un auténtico terremoto. Y es que Muebles Lufe ha anunciado que, durante cuatro días, venderá los muebles que sus clientes le han devuelto por motivos estéticos y que lo hará al irrisorio precio de 1 euro.

La venta comienza el miércoles 8 de febrero y se prolongará hasta el sábado 11. Para comprar los muebles de este 'Ikea vasco' habrá dos opciones: acudir en persona a la pop up store que la marca abrirá en el mercado de La Bretxa de San Sebastián, o bien hacerlo a través de la página web que ha abierto para la ocasión, www.latiendadelosmueblesfeos.com

Muebles a 1 euros en el Ikea 'vasco'

Las piezas que Muebles Lufe pondrá a la venta a partir del miércoles 8 de febrero por apenas 1 euro son elementos devueltos por los clientes debido a que no cumplían sus expectativas estéticas. La compañía entiende que este es un motivo válido para solicitar la devolución, puesto que considera que nadie debe quedarse o tener un mueble que no le guste. Por eso, acepta este tipo de devoluciones.

Que se trate de muebles devueltos por clientes no significa que sean muebles con defectos o piezas feas: simplemente no cumplieron con lo que los clientes esperaban de ellos. Algunas de estas devoluciones, de hecho, responden a que el mueble "no es como el de Instagram", o a que "tiene muchas vetas". Se trata de muebles de madera natural en los que las vetas o los nudos son perfectamente visibles y que, en opinión de Muebles Lufe, reflejan la belleza natural de la madera. Sin embargo, hay quien no piensa así y prefiere prescindir de estas piezas.

A partir del miércoles 8 de febrero, esos muebles se venderán por 1 euro. Y hay de todo: desde sofás cama a sillones, armarios o baúles, entre otros. Si hay más de una persona interesada en cada uno de ellos, la empresa sorteará la pieza entre todos aquellos que se hayan interesado por ella tanto de manera presencial como online.