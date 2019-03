Alba Carrillo vuelve a Instagram para mostrar los mensajes de sus 'haters'

A Alba Carrillo se le juntan los malos momentos. Y es que la colaboradora de 'Ya es mediodía' parece que está pasando por un periodo de tristeza y rabia. La modelo que aseguraba hace unos días que se marchaba de las redes sociales porque lo estaba pasando francamente mal, parece que no ha aguantado ni tres días sin estar activa.



El lunes 11 de marzo, Alba publicaba en sus stories de Instagram, todos los mensajes que estaba recibiendo por parte de sus 'haters'. Y es que la exmujer de Feliciano López está harta de recibir insultos por las redes desde que se conoce su relación con el portero del Real Madrid.





Parece ser que la modelo ha recibido una oleada de ataques por mensaje directo en Instagram. Muchos de sus haters se han metido con ella acusándola de querer llevarse rendimiento económico de la relación que ha tenido con Courtois. Otros muchos, l. También ha habido quien le ha suplicado que no hable de fútbol porque carece de conocimientos suficientes como para hablar de ello.Sin duda, Alba Carrillo no sabe qué hacer y mucho menos, se muestra incapaz de tratar con sutileza esta situación y es que parece que todo le está afectando más de la cuenta.Desde que salió en portada de revista por unas fotografías con el portero del Real Madrid, muchos han sido los comentarios que ha recibido la modelo de muchos colaboradores de programas. Y en especial de 'Sálvame', que. Entre ellos, destacamos a Kiko Hernández que ha atacado a la hija de Lucía Pariente asegurando que no entendía como una persona famosa de esas características, podía confiar en ella sabiendo como actuaba Alba cuando zanjaba sus relaciones. Refiriéndose a los muchos platós que ha hecho