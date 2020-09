View this post on Instagram

Lamentamos comunicar que DiverXO permanecerá cerrado provisionalmente para preservar la salud del equipo y de nuestros clientes. Nos apena enormemente esta decisión, pero pese a haber sido muy estrictos en el cumplimiento de normas y protocolos, hemos detectado algunos casos en los controles rutinarios que venimos desarrollando internamente. Para nosotros, lo más importante en estos momentos es velar por la seguridad de todos los que nos rodean. Os rogamos muy sinceras disculpas por las molestias que podamos estar causando. Lo que sí podemos prometeros es que volveremos con más fuerza cuando las condiciones sean las óptimas para reabrir. Mientras tanto, os seguiremos atendiendo en StreetXO y GoXO.