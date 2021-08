Si la ola de calor ya nos lo estaba poniendo difícil el pasdo fin de semana, solo faltaba que viniera C. Tangana para calentar los ánimos. Y es que si bien la imagen salida del videoclip de su single, ‘Yate’, podría haber resultado de lo más refrescante, con un grupo de personas a bordo de una embarcación, al tratarse de 10 chicas posando en biquini al más puro estilo 'reggaetonero' ha conseguido que las redes se incendien por considerarla hipersexualizada. El fin de semana el escaldado era el propio cantante, al que se le tildaba de “machista”, comparándolo con Gil y Gil o Torrente, pero ahora es una de sus famosas acompañantes, la actriz Ester Expósito ('Élite', 'Veneno') --que posa junto a Hiba Abouk y Jessica Goicoechea, entre otras-- a quien le está ardiendo el pelo por haberse prestado al juego.

El Madrileño (como se hace llamar) no ha respondido a sus detractores y se ha limitado a ironizar sobre el asunto colgando en sus 'stories' un montaje que una usuaria de Instagram (@antialousada) ha hecho de la famosa foto. En él las 10 chicas aparecen con la cara de C. Tangana y el cantante, con el rostro de Zahara transformada en Virgen María, tal como aparecía en el polémico cartel con el que presentaba su concierto en Toledo, que provocó la exigencia de retirada de Vox y la queja de personas que se sentían ofendidas por la imagen. Aunque el intérprete cuestionado al poco lo quitaba, quizá para no echarle más leña al fuego.

No obstante, ahora todos los ojos se han puesto en la actriz que daba vida a Carla en 'Élite', quien en su cuenta de Instagram, que siguen la friolera de 28,5 millones de personas, suele lanzar mensajes de carácter feminista y empoderado, por lo que ahora se le acusa de caer de lleno en la incongruencia. A ello contribuye que C. Tangana haya compartido en Instagram una foto con la actriz durante el rodaje, algo que también ha hecho ella, junto con la que acumula más centímetros de piel de famosa junta del verano.

La actriz, cuyo feminismo le lleva a definirse en esa red como "actor", colgaba domingo en esa red social un vídeo de una campaña publicitaria en el que aparece ella en una piscina rodeada de bellos 'maromos' que posan lánguidamente a sus pies, con planos en los que se hace incidencia en sus 'paquetes', abdominales y pectorales, mientras ella adopta ante ellos una actitud poderosa. ¿Casualidad o una sustil manera de acallar las críticas demostrando que se pueden intercambiar los papeles?

Un homenaje a Los Amaya

La canción de C. Tangana, un excelente homenaje al ‘Vete’ que el dúo de rumba catalana Los Amaya popularizó a finales de los años 70, no necesita de escándalos para promocionarse (las creaciones de El Madrileño son tan esperadas como celebradas), con lo que muchos se preguntan cuál es su intención al acompañarla de tan desafortunada imagen. ¿Busca precisamente burlarse de esa estereotipada pose del millonario (el protagonista de ‘Yate’ es uno de ellos) rodeado de jovencitas? Otros no se preguntan nada. Tienen muy claro que la imagen es un ejemplo de más de machismo que se debería erradicar.

Es el caso de la ‘influencer’ María Pombo (sí, el adorable Huevo de ‘Mask Singer’), quien no ha dudado en criticarle duramente en Instagram, pese a reconocer la admiración que siente por su música: «Quitando lo mucho que me gusta él, lo diferente que me parece y la frescura que aporta a la industria musical, creo que con esto, concretamente, ha caído en un 'básico' como muchos otros artistas de 'reggaeton'. Un hombre en un yate y muchas mujeres a su alrededor como sinónimo de éxito. Esta foto, a mí personalmente, me da pereza”.

El rapapolvo también va dirigido a las chicas: “También creo que mucha gente que está ahí tiene un discurso en redes muy diferente a lo que transmite esta foto. No sé qué hubiera pasado si hubiese sido yo una de esas chicas». Un usuario le ha soltado que lo que pasa es que tiene envidia por no haber sido una de ellas, a lo que Pombo ha contestado con un: “Prefiero tener el yate”, acompañado de una foto a bordo del --presuntamente-- suyo. Anabel Alonso, una actriz caracterizada por no tener pelos en la lengua, ha avivado el fuego con su comentario: "¿Esto es moderno? Señores, Jesús Gil era un adelantado a su época. El mensaje es triste, muy triste”. Con tanto incendio, los bomberos ya no dan abasto este verano. Mientras, el 'Yate' de C. Tangana sigue navegando cargadito de polémicas, aunque es muy poco probable que estas lo acaben hundiendo.