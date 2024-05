La euforia estalla en Castellón por el ascenso

La plaza Mayor de Castellón se quedó pequeña para festejar el ascenso a Segunda división del CD Castellón, ya que miles de seguidores ‘orelluts’ abarrotaron ayer el corazón de la ciudad y los colindantes para celebrar este éxito con su equipo. A las 17 horas se iniciaron los actos de animación y, dos horas después, el equipo subía al autocar descapotable con el que recorrió la ciudad desde Castalia hasta el consistorio municipal. Una vez llegaron allí los jugadores se desató la euforia entre los seguidores

‘Renacer, Creer, Rebelarse’ es el lema que ha hecho suyo el Castellón para celebrar este ascenso y que rotuló en el autobús y en las camisetas conmemorativas que diseñaron. Los aficionados congregados gritaron: «Dick (Schreuder), quédate», en referencia al entrenador neerlandés, que después, cuando la afición reanudó el cántico, les contestaría que «nos vemos el año que viene» y «adiós a Primera RFEF».

El presidente del club, Bob Voulgaris, indicó que «es una hermosa experiencia, estoy muy feliz. Queríamos el ascenso pero no pensábamos que fuera a ir tan rápido. Es algo increíble y me alegro mucho por los chicos», confesó. Los seguidores pudieron volver a celebrar un ascenso ya que el anterior en julio de 2020, también a Segunda División, no pudo festejarse porque la pandemia de la covid-19 impidió cualquier aglomeración de personas.

Con el semblante de felicidad de albinegra que es, con ese albinegrismo del que hace gala allá donde va y con la ilusión de recibir al campeón del grupo 2 de Primera Federación, ya con el ascenso a Segunda División en el bolsillo, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, recibió en el ayuntamiento de la capital de la Plana a la plantilla, cuerpo técnico y directiva del CD Castellón, con el propietario Haralabos Voulgaris y el técnico, Dick Schreuder, en plenos festejos por haber subido a LaLiga Hypermotion. «El Castellón carece de color político. Este equipo sólo tiene dos, el blanco y el negro...». «Todos los miembros del club venid a la casa de la gran familia albinegra, que diría el mítico Chencho, habéis logrado renovar la ilusión de toda la afición en un tiempo récord», dijo.

La alcaldesa recordó que «la afición del Castellón las ha visto de todos los colores, por eso quiero felicitar y dar la enhorabuena a toda la familia albinegra». «Como alcaldesa, es todo un orgullo e inmensa alegría poder celebrar ese ascenso después de certificarlo el pasado domingo». Carrasco recordó el vaivén de sensaciones que han vivido todos los albinegros en los últimos días. «Ha sido un fin de semana histórico. Por un lado, el sábado fue el partido de Murcia, desplazamiento no menos histórico, con cuatro mil aficionados. Y es necesario dar las gracias a una intervención milagrosa de Gonzalo en el último instante. Ya eras un héroe castellonense», le dijo al portero Crettaz, añadiendo que «estoy segura de que la Virgen de Lledó, durante la celebración de su centenario, ayudó un poquito en el estirón de nuestro portero».

«Disfrutamos estos días y seguimos trabajando juntos por ese sueño que esperamos que siga muchos años más. Gracias por habernos hecho sufrir, vibrar y gozar... y tocar el cielo con las manos», incidió la alcaldesa de la ciudad. Y por último, tuvo palabras de elogio para el propietario y presidente de la entidad, Haralabos Voulgaris: «Bob, gracias por apostar por este club y por esta ciudad».