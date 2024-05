Alerta en el carril izquierdo de cara al Rayo

Problema a la vista en el lateral zurdo del Valencia CF, de no ser que el capitán, José Luis Gayà, pueda completar a lo largo de esta semana el proceso de recuperación de la rotura en el cuádriceps de la pierna izquierda que padeció el 17 de marzo en La Cerámica contra el Villarreal (1-0). Después de cuatro partidos en los que se había hecho con la titularidad en el lateral, el joven Jesús Vázquez se convirtió en una de las notas tristes que dejó la derrota con el Alavés del pasado domingo. El canterano tuvo que pedir el cambio al finalizar una carrera en defensa en el ecuador de la segunda mitad, y las pruebas a las que fue sometido ayer hacen prever que se perderá los últimos partidos de la temporada.

El jugador de 21 años abandonó la Ciudad Deportiva con el rostro contrariado, ya que todo apunta que tiene una rotura en el aductor de la pierna derecha. En las próximas horas, el hijo del director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, pasará nuevas pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión. No obstante, las sensaciones no eran nada positivas. La radio oficial del club explicó que, aunque hoy continuará ese proceso de evaluación, tanto la lesión de Jesús como la del portero Jaume Domènech parecen «importantes y preocupantes» y que «todo apunta a que se perderán muchos partidos».

Jesús Vázquez solicitó el cambio. A los 66 minutos el central turco Cenk Özkacar entró en su lugar. El movimiento táctico que realizó Rubén Baraja consistió en mover a Yarek Gasiorowski al carril izquierdo y colocar al mencionado Cenk al lado de Cristhian Mosquera formando pareja de zagueros. En la banda diestra, diez minutos más tarde, Thierry Rendall salió del césped cediendo su lugar al francés de la isla de Guadalupe Dimitri Foulquier. Precisamente, el ex del Getafe había sido la solución del entrenador en los primeros partidos en los que no pudo contar con José Gayà. Mientras Thierry regresó al once inicial en su posición natural, ‘Foulquí’ intentó apagar el fuego en el otro lado en los encuentros con el Mallorca y el Granada. Pero la apuesta no funcionó y en los dos Vázquez acabó ingresando en la segunda parte por él.

La lesión de Jesús coincide temporalmente con la última etapa de la recuperación de la que sufrió José Luis Gayà. Hace unos días, el plan que el mismo capitán tenía en su cabeza pasaba por volver el domingo 12 contra el Rayo Vallecano... y lo va a intentar. Sin embargo, en la sesión de ayer el de Pedreguer no pudo entrenarse con los suplentes frente al Alavés. Mañana se presenta como una jornada clave para calibrar las verdaderas posibilidades de que el ‘14’ vuelva a la acción. El principal condicionante que necesita el capitán para poder estar contra el Rayo es un acumulado de entrenamientos junto al grupo, sobre todo, tras un periodo de inactividad que se acerca a los dos meses. En definitiva, las opciones aumentarán si el miércoles o el jueves ya puede trabajar con el resto del equipo.

Si, por el contrario, Gayà debe esperar una semana más para no correr riesgos con la Euro en el horizonte. Las alternativas para la alerta en el lateral izquierda pasarán por recurrir nuevamente a Foulquier a pierna cambiada, o apostar por un central: Yarek o Cenk. El turco ha jugado ahí con su selección.