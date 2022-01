Marta Peñate y Tony Spina están en su mejor momento. Tras la petición de matrimonio durante una escapada romántica, la pareja ha decidido dar un paso más en su relación.

Y es que la exconcursante de la Isla de las Tentaciones está decicida a ser madre pronto junto a su futuro marido. En varias ocasiones ha revelado sus problemas de fertilidad, y aunque antes no le preocupaban porque no tenía pensado ser madre, esto ha cambiado y se ha planteado en serio una futura maternidad.

Tras su sonada ruptura con Lester tras su paso por La Isla de las Tentaciones pasó por un momento complicado y más tarde llegó a su vida de nuevo el amor y la estabilidad junto al italiano.

Tras defender por los platós a capa y espada su nueva relación y demostrar que lo suyo iba en serio, los pudimos ver en el canal que la canaria tiene en mtmad juntos haciendo planes, viajando, de risas, en definitiva, narando su día a día.

Acerca de sus planes a corto plazo para ser madre confiesa que "con Tony se me encendió la luz de querer ser madre y ya me hice como a la idea". Este deseo choca con la realidad y los problemas para concebir. "El asunto es que tengo problemas en el útero y eso me lo miré hace tres años y me dieron un diagnóstico. Pero en ese momento no quería ser madre, así que ahora tengo que ir a la clínica de fertilidad y que me expliquen qué es lo que tengo que hacer. Me encantaría que fuese de forma natural pero no puede ser así que tengo que ir a una clínica", revelaba Marta en su nuevo vídeo del canal mtmad.