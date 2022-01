La concursante valenciana de la Isla de las Tentaciones 4 Gal·la Mora ha querido compartir con sus seguidores del canal que tiene en mtmad su paso por el quirófano para someterse a un aumento de pecho. Este cambio sorprendió a los que no se imaginaban que la joven valenciana tenía pensado pasar por una cirugía para tener una talla mayor de pecho.

Durante el programa de la Isla de las Tentaciones se la podía ver algo insegura con respecto al resto de sus compañeras de la cuarta edición del reality de Telecinco. Finalmente ha decidido pasar por el quirófano. De hecho, algunas de las chicas se sorprendieron al conocer las intenciones de Gal·la.

"Voy a hacerme un aumento de pecho... y estoy muy contenta". Le he dicho al cirujano que fuera natural, que no me vea un bulto", pedía Gal·la al doctor antes de la operación.

Tras despertar de la anestesia, la joven de Castelló no podía creerse el resultado: "¿Todo esto es mío?", comentaba al ver su nuevo aspecto.