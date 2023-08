La hija de Isabel Pantoja y hermana de Kiko Rivera, Isa Pi, está demostrando ser mucho más madura de lo que muchos pensaban. Su relación con Asraf va viento en popa y la pareja ha decidido dar un paso adelante. Ambos se casarán el próximo 13 de septiembre en una ceremonia civil que seguro será uno de los eventos del año. Sin embargo, no todo es alegría para Isa Pi. Los problemas familiares del clan Pantoja van a traer consecuencias para el día más especial de Isa Pi.

La hija de la tonadillera todavía no ha invitado formalmente a su madre aunque insiste en que siendo su madre "no hace falta llevarla la invitación formalmente para darse por invitada". De hecho, Isa Pi está esperando el momento adecuado para hacerlo y llevarle a Isabel Pantoja la invitación. Se trata de un tarjetón en el que la pareje ha querido combinar la tradición árabe del novio con la andaluza de la novia.

Isabel Pantoja está muy ocupada

"Me hace mucha ilusión compartir con mi madre todo este momento.... el tarjetón, el traje de novia.... los preparativos... pero de momento no he podido porque ha estado muy ocupada con su gira", reconocía Isa Pi quien, sin embargo, insiste en que tiene una relación "muy buena" con su madre tras superar años de malestendidos. "Tras muchos años he aprendido a gestionar la relación con mi madre", explica Isa Pi.

Pese a todo, muchos colaboradores y algunos amigos íntimos de la estudiante de derecho creen que Isa Pi sabe que su madre no acudirá finalmente a la boda y que la joven está intentando no dejar mal a su madre. En realidad y siempre según el testimonio de algunos de sus amigos más íntimos, Isa Pi hace tiempo que ha asumido que su madre no va asistir a la ceremonia. Preguntada sobre esta posibilidad, la joven ha reconocido que conoce perfectamente a su madre y que si finalmente decide no asistir "no la voy a juzgar, porque yo sé cómo es mi madre y sé que me quiere pase lo que pase".