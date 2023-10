En las últimas horas ha surgido el bombazo, y no es otro que la posible reconciliación de la cantante Rosalía con su ex Rauw Alejandro. Tras una ruptura muy sonada dentro del mundo del corazón, parece que la pareja ha decidido retomar su relación sentimental, o al menos, eso es lo que ha adelantado el programa de televisión Socialité.

El periodista Marc Leirado ha asegurado en el programa que "han estado continuamente en un vaivén y, vamos... la familia es que lo tiene muy claro". Rosalía ha visitado recientemente a su familia en Barcelona, y puede que la cantante se haya reunido con Rauw Alejandro y que hayan tenido un posible acercamiento.

La dolorosa ruptura

Tras la ruptura de su relación, la cantante catalana emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que pedía respeto por los rumores que se desataron por una presunta infidelidad del cantante puertorriqueño. "Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raul. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar", ha escribió. "Hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", aclaró el artista.

"Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", finalizó Rosalía en su post.