La artista catalana Gisela (44 años) se encuentra ingresada en el hospital tras acudir de urgencias y estando embarazada de cinco meses. Tras pasar un "día regular", tal y como cuenta en su perfil de Instagram, acabó en el hospital ingresada a causa de una piedra en el riñón por los dolores tan fuertes que sufría.

"Llevo un par de dias y la piedra no ha salido. Había momentos en los que pensaba que no iba a poder. Como estoy embarazada, el cuadro se complica un poco y por eso estoy ingresada. Es algo que se pasa muy mal, es muy doloroso. Estando embarazada no te pueden medicar como a cualquier otra persona que pasa por este cuadro", narraba la artista desde la cama del hospital.

A pesar de tener que seguir ingresada por la piedra en el riñón un poco más y sentirse molesta por los dolores, la catalana se ha mostrado agradecida con todo el personal del centro hospitalario, calificando de inmejorable la atención que está recibiendo por parte de todo el personal.