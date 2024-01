Shannen Doherty, conocida por sus papeles en las series 'Sensación de vivir' y 'Embrujadas', ha vuelto a pronunciarse sobre el cáncer de mama que padece desde febrero de 2020. Y no ha sido para bien: la actriz ha anunciado que la enfermedad ha empeorado y que ahora afecta también a sus huesos.

La estrella de Hollywood ha admitido ahora en el nuevo episodio de su podcast, Let's Be Clear, que hay muchos famosos que no quiere que asistan a su funeral. Doherty ha vuelto a copar todos los titulares de la prensa después de una explosivas declaraciones en las que habla sobre cómo le gustaría que fuese su funeral. "Hay muchas personas que creo que se presentarían y que no quiero allí", ha dicho a su mejor amigo, Chris Cortazzo, y albacea de su testamento.

La actriz ha dejado claro que sólo quiere que asistan aquellas personas que tengan las mejores intenciones: "En realidad no les agrado, y tienen sus razones, y es bueno para ellos, pero en realidad no les agrado lo suficiente como para asistir a mi funeral", ha sentenciado.

"Pero lo harán", añadió, "porque es lo políticamente correcto y no quieren quedar mal".

La actriz, de 52 años, dijo que esperaba que su confesión les quitara la presión de ir a su funeral, y señaló que imagina que la celebración del final de su vida se asemejara a "una fiesta del amor".