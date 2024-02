Cayetana Guillén Cuervo ha decidido dar un paso al frente tras toda una vida guardando un terrible suceso "en secreto" y, en su nuevo proyecto, 'Mapa a Pandataria', revela que sufrió una agresión sexual muy fuerte cuando tenía solo 6 años.

El testimonio de Fernando Tejero

Un durísimo suceso que nunca había contado a nadie y sobre el que se ha pronunciado su compañero y amigo Fernando Tejero, que como confesó hace varios meses en una entrevista en el programa radiofónico 'La ventana', de Carles Francino, también fue víctima de abuso sexual cuando era adolescente.

"Yo viví una época jodida, muy jodida. Viví diez años de Franco, la Transición y no fui yo hasta que llegué a Madrid, porque era homosexual. De pequeño tenía mucha pluma y ya me insultaban. Me llamaban maricón y de todo. Abusaron de mí sexualmente, un chico mayor que yo" contó entonces emocionado el protagonista de 'Aquí no hay quien viva'.

Y es inevitable que la desgarradora confesión de Cayetana le haya removido de una manera especial. "Es muy duro, hay que ser valiente y sobre todo contarlo en un documental, abrirse así en canal. Yo también sufrí eso, sé lo duro que es y entiendo que ella haya querido olvidarse de eso para que no le afectara. Y ya te digo, forma parte de la generosidad del documental, enhorabuena, de verdad" ha destacado.

Cómo superó la agresión sexual

Como reconoce, él aprendió a vivir con ello, y superar la agresión sexual de la que fue víctima, "con mucha terapia, mucho psicólogo, intentado colocarlo como puedes, pero sobre todo con mucha terapia". "El tema de las enfermedades mentales los políticos tienen que seguir trabajando con eso para que entre en la Sanidad pública. Hay mucha gente con muchos problemas mentales y no tiene pasta para ir al psicólogo, como yo afortunadamente hoy" ha reclamado, apuntando a la importancia de visibilizar la salud mental y darle prioridad por parte de las autoridades.

"Lo que ha hecho Cayetana es totalmente necesario. Yo siempre digo que si las caras conocidas sirven para contar este tipo de historias y que mucha gente se atrevan a contarlo, es valiente y muy necesario" ha destacado.

En su caso, ha logrado pasar página y como nos cuenta, está en un momento profesional inmejorable: "Estoy haciendo teatro, y todavía no puedo contarlo pero en abril voy a hacer una película con uno de los directores mejores y más internacionales de España, uno de los proyectos más importantes del año. Y la verdad, que feliz".

Cayetana Guillén Cuervo sufrió una violación con seis años

La actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo ha desvelado en el documental 'Mapa a Pandataria' que fue violada con seis años en un campo cercano a su casa.

"Tuve una agresión sexual muy fuerte cuando tenía seis años. Eso era un campo, mis padres no me dejaban salir a ese campo; un sábado por la mañana que ellos no estaban en casa, ocurrió esa violación con seis años", cuenta Guillén Cuervo (Madrid, 1969) en un documental que trasciende el proceso de creación y en el que el elenco quería contar de "dónde venimos y por qué estamos aquí".