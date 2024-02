El pasado mes de septiembre Bad Gyal acaparó todas las miradas en la primera edición de los premios de La Vanguardia por tu atrevido vestido. La cantante subió al escenario para recoger un premio que le entregaron los mismos reyes Felipe VI y Letizia.

Además de su atrevido vestido, estilo nake dress, que se significa vestido desnudo, la artista se convirtió en noticia por saltarse lo que indica el protocolo, ya que cuando subió a recoger el premio saludó antes a Letizia que a Felipe.

Bad Gyal ya habló sobre este segundo tema en alguna que otra entrevista, pero ahora, en su visita a La Resistencia, ha revelado en una conversación con David Broncano nuevos detalles sobre ese momento.

La conversación de Bad Gyal con los reyes de España

El cómico y presentador preguntó a la cantante acerca de lo que había conversado con los reyes de España, y lo que ha contado la artista ha revolucionado las redes sociales, dejando de piedra a más de una persona.

En primer lugar Bad Gyal reveló lo que le había preguntado Felipe VI: "No me acuerdo exactamente, pero no sé si en ese momento me preguntó por mi edad". Tanto Broncano como el público se rieron después de estas palabras.

La sorprendente pregunta de Letizia

No obstante, la sorpresa fue mayor todavía cuando la cantante explicó lo que había hablado con Letizia: "La reina me preguntó por mi vestido. Me preguntó que llevaba debajo". "¿Qué?, reaccionaba atónito Broncano.

En ese momento Grison interviene y suelta una broma: "A ver si va a hacer así (haciendo el gesto como de quitarse una máscara) y es Pablo Motos". "¿Te preguntó que llevabas debajo? ¿Qué le dijiste?", repreguntaba por su parte el presentador. "Pues que un tanga color carne y ya", sentenciaba Bad Gyal entre risas.