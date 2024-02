"Un asco de persona". Así de tajante se muestra Yolanda Gallardo Barrero , ex consursante de Supervivientes y conocida artísticamente como 'la Pelopony' tras haberse sometido a seis operaciones de cirugía estética en un mismo día en Turquía. La artista acaba de operarse la cara y parece que no está contenta con el resultado. Tal como ha reconocido a través de sus redes sociales, la experiencia de Yolanda en el quirófano no fue como esperaba: "Me cuesta mucho hablar, estuve muy mal. Eran muchas operaciones. Me desperté ciega, sin poder ver y sin poder respirar".