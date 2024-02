Adara Molinero acaba en urgencias por una negligencia médica: "Me hicieron quemaduras de segundo grado"

Adara Molinero ha dejado de piedra a sus seguidores. La influencer ha compartido en redes sociales lo que le ha ocurrido por una negligencia médica. De hecho, ha acabado acudiendo a urgencias por lo sucedido: "Me hicieron quemaduras de segundo grado", ha denunciado.

La que fue la ganadora de 'Gran Hermano VIP 17' acudió a eliminarse unas manchas que le habían aparecido en las piernas como consecuencia de su experiencia en Supervivientes. No obstante, lejos de conseguir eliminarlas, le han "destrozado toda la piel", asegura la joven.

Adara Molinero denuncia la negligencia médica en redes sociales. / Instagram

Adara Molinero acude a las urgencias de un hospital

Molinero ha compartido varias stories en Instagram para explicar la desgracia que le ha sucedido con sus más de 870.000 seguidores: "No había subido nada todavía porque he estado en shock. Ayer fui a que me quitaran las manchas de la piel de 'Supervivientes'", comenzaba explicando.

La influencer asegura que confió en el profesional ciegamente pese al dolor que experimentó: "Me hicieron tres tipos de láser sabiendo que mi piel era delicada. Como él es un dermatólogo pensé que era normal lo que me estaba haciendo. Al acabar los tres láser, me empezó a arder la piel como si me hubieran puesto una plancha encima".

La joven ha lamentado que, además de la neglogencia médica, tuvo que soportar que le trataran como una "exagerada" y que la 'solución' que emplearon para calmar su dolor empeoró todavía la situación: "Me trataron en todo momento como si fuera una exagerada y me ponían aire frío, cosa que me daba más dolor todavía".

Pese a que en la clínica le indicaron que su dolor era normal, Adara Molinero decidió ir a las urgencias de un hospital para que le atendieran: "Aquí me estaban curando. Poniéndome gasas con crema. Me pusieron una vía y me tuvieron que poner medicación. Tuve que salir de la clínica sin pantalones, en braguitas, porque no me podía tocar nada las heridas".

Adara Molinero denuncia lo ocurrido en redes sociales. / Instagram

"Me hicieron quemaduras de segundo grado"

"Me hicieron quemaduras de segundo grado, según el informe que me hicieron en urgencias", explica junto con una fotografía en la que las quemaduras son claramente visibles. "Me han destrozado toda la piel. Me dicen que se me va a quedar llena de marcas. Os juro que no puedo creerlo. No sabéis lo que he llorado", lamentaba.

Tras esto, difundía una imagen tumbada y con las piernas vendadas: "No sabéis la noche que he pasado. Estoy a base de enantyums. Me han tenido que vendar todas las piernas y tengo que volver dos días más al hospital para que me sigan haciendo curas". Molinero también ha dejado entender ante sus seguidores que va a tomar medidas legales contra la clínica.