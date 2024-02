Estos son los mensajes que le llegan a Enzo Vogrincic

La Pija y la Quinqui, el podcast que empezó como la simple grabación de conversaciones cotidianas entre dos amigos, Carlos Peguer y Mariang Maturana, es actualmente de los podcast más escuchados en todas las plataformas. Han tenido invitados de altísimo calibre como Rosalía o el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El programa de esta semana lo iniciaban recalcando que su editora había acudido a la grabación, cosa que tan solo había ocurrido en dos ocasiones anteriormente. Así de relevante es el nuevo invitado: Enzo Vogrincic.

El nuevo it boy

Enzo Vogrincic es un actor uruguayo, natural de Montevideo, que oficialmente se ha convertido en el hombre del momento. Desde su papel protagonista como Numa Turcatti en "La sociedad de la nieve", la película del director J. Bayona estrenada a inicios de año, Enzo está arrasando allí por donde pasa: salas de cine, eventos, entregas de premios y, por supuesto, redes sociales. "No se si eres consciente del momento it boy que estás teniendo [...] Eres el Jacob Elordi hispanohablante", le decía Carlos al actor durante el episodio. Y es que su popularidad en el último mes ha llegado a un punto increíble, reuniendo 2 millones de seguidores tan solo en su perfil Instagram.

Enzo Vogrincic en la alfombra roja de los BAFTA / AP

Pero esta popularidad no solo se limita a él, sino a todo lo que tiene que ver con "La sociedad de la nieve". Durante la entrevista, el actor habló del motivo detrás de este fenómeno, justificándolo con el talento de Bayona y la propia historia de supervivencia narra en la que casi imposible no sumergirse. Carlos Peguer recalcaba, "Sois los One Direction de los Andes" por todo el fandom que se ha creado en redes sociales, no solo en torno a los actores, sino también al rededor de los propios supervivientes, llegándose a escoger "favoritos" como si de una boyband se tratara.

Enzo Vogrincic junto a Bayona y sus compañeros de reparto / Levante-EMV

Los mensajes de Instagram más raros

Después de tocar temas de lo más aleatorios, como ya es costumbre en el podcast, pasaron al tema que tiene pendiente a todas las redes sociales, especialmente a sus seguidores. Enzo se ha hecho rápidamente conocido por leer y contestar muchos de los mensajes que le mandan. A pesar de que, como él mismo dice, recibe cientos de mensajes directos por Instagram, responde a muchos de ellos. Esto es algo extremadamente poco habitual en cuentas con muchos seguidores y perfiles tan populares.

Pensar que tu ídolo o tu celebrity crush puede leerte o, es más, llegar a contestarte ha animado a mucha más gente a enviar mensajes y probar suerte. Entonces Carlos hizo la pregunta: "¿Cual ha sido el DM mas raro que has recibido en estos meses?". A esto el actor dijo que recibe de todo, entre los mensajes más raros que recuerda, los siguientes: "Termíname de criar", "Tengo 70% me falta uno de 30", "Mi padre me da permiso" o "Me gustaría ser bruja, poder hacerte un hechizo y ser dueña de tu chorizo". Ante tal confesión el actor, entre risas con Mariang y Carlos, añadió: "Poético, creativo, me reí. Hay gente muy creativa".

Pero Enzo también confesó que el problema de querer agradecer el apoyo a sus seguidores contestando a sus mensajes es que al día siguiente suelen querer continuar la conversación con un "Hola, ¿cómo andas?". Carlos comentó "A ver, no le puedes culpar. Esa persona ya se ha montado en su cabeza la película de amor", a lo que el uruguayo concordó con un "Lógico, lógico".

Otras anécdotas del actor

El fenómeno fan es algo a lo que aún está acostumbrándose porque cuenta que él solía subir muchas fotos en el ascensor de su casa, pero el problema es que ahora lo ven millones de personas. "Un día salgo de mi casa y había una señora fuera y me dice, te estuve todo el día esperando. Y yo digo, ¿Cómo que lleva todo el día, señora, delante de la puerta de mi casa?". La señora le explicó que su hija vivía en el edificio de enfrente, por lo que pidió al portero del edificio de su hija que le avisara cuando saliera para pedirle una foto. Al terminar Enzo solo añadió "Por favor en casa no, por favor", a lo que se sumaba Peguer en tono de humor con un "Pero eso es una cosa loca".

Hablando de aplicaciones de citas bromearon con el hecho de que, a pesar de que el actor no tiene perfil es estas apps, seguro que hay alguien haciéndose pasar por él. Y, si no lo había, por el simple hecho de decirlo tras subir el episodio seguro que lo hay. "Me encantaría tanto, y que le dijeran lo del chorizo a la gente", decía Mariang. "Lo estamos diciendo ahora, esto va a suceder. No soy yo, aclaro", concluyó Enzo.

Por último, y como cierre del episodio, los hosts le contaron al actor el revuelo que había causado en Twitter el simple hecho de llevar un coletero en la muñeca en una de "sus famosas selfies de ascensor", intuyendo que podría ser de una chica. Enzo, totalmente desconocedor de estos rumores, explicó que esa goma la lleva siempre porque él mismo tienen el cabello largo. Para conmemorar esta anécdota, Mariang y Enzo terminaron itercambiando sus coleteros.