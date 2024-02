Era una de las películas favoritas en todas las quinielas y, sin duda, no ha defraudado. Ya lo demostró con El Orfanato (7 estatuillas), Lo imposible (5) y Un monstruo viene a verme (9) y ahora lo ha vuelto a hacer con La sociedad de la nieve. J.A Bayona estuvo diez años buscando financiación para poder rodarla, pero, sin duda, esta década de esfuerzo ha merecido la pena. Hace unas semanas, el director celebraba sus dos nominaciones a los Oscar (mejor maquillaje y peluquería y mejor película internacional).

El equipo de Bayona, que todavía estaba disfrutando de esta resaca emocional, vivió una noche mágica en la 38 º edición de los Premios Goya en Valladolid. La película, que cuenta la tragedia de un vuelo procedente de Uruguay en 1972 que se estrelló en los Andes, se alzó ayer con 12 estatuillas (sólo se ha resistido el mejor guion adaptado), entre las cuales destacan mejor película y mejor dirección. Bayona ya había ganado el Goya a mejor dirección en estas tres ficciones, pero es la primera vez que obtiene el cabezón a mejor película. Con estas cifras, la película se convierta en la tercera más premiada de la historia de este certamen sólo por detrás de ¡Ay, Carmela!, de Carlos Saura (13 de 15) y Mar adentro, de Alejandro Amenábar, con 14 estatuillas de 15 nominaciones.

En cada uno de los premios, el director se mostró emocionado por todo el trabajo realizado. "Compartir este premio con las familias que me compartieron sus historias. Me planté en 2021 delante de la tumba de los fallecidos y les dije que iba a contar la historia de la mejor manera posible", reivindicaba. Añadió: "Hemos estado diez años escuchando a gente que decía que no se podía hacer esta película con este nivel de ambición". Duranta su discurso, pidió mayores recursos para «aplicar todo el talento que tenemos».

Pero toda victoria conlleva una derrota. 20.000 especies de abejas, la ópera prima de Estibaliz Urresola, que partía como otra de las preferidas con 15 nominaciones, sólo consiguió alzarse con el galardón a mejor dirección novel y mejor actriz de reparto (Ane Gabarain). Cerrar los ojos (11 nominaciones) y Saben Aquell (que consiguió el mejor actor protagonista para David Verdaguer) tampoco pudieron imponerse a Bayona.

Sólo un premio valenciano

Aunque el audiovisual valenciano optaba a diez estatuillas (récord valenciano en el festival del cine español) finalmente sólo ha podido optar a uno. Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elías ha sido el mejor largometraje documental. La directora afincada en València Claudia Pinto y la productora valenciana Nakamuru Films han ganado esta estatuilla al contar cómo se vive el alzheimer en primera persona.

Durante la recogida del premio, Pinto ha señalado que "no sabía que se podía estar tran triste y tan feliz a la vez". La directora reconoce que la grabación le ha permitido "aprender a celebrar la vida". Además, ha querido recordar a la protagonista, que no ha podido estar en la entrega. Por eso, ha pedido que los reconocimientos y los aplausos se dirigieran a ella por su "generosidad, su coraje y el cariño".

900.000 afectados

Durante su reivindicación, ha querido recordar a las "900.000 personas que sufren en silencio alzheimer y otras demencias" y, por consiguiente, "a todas las personas que les cuidan y les apoyan". Además, ha agradecido la importancia del cine y la cultura que "nos sostiene en los momentos difíciles".