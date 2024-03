Fedez después de su ruptura con Chiara Ferragni: "La idea de morir me dio alivio"

Chiara Ferragni y Fedez han sido una de las parejas más conocidas en redes sociales de todo el mundo. No obsante, desde hacía semanas los italianos estaban acaparando los titulares de la prensa del corazón, apuntando a que atravesaban una crisis. Y, al final, los rumores eran ciertos: la influencer y el cantante han roto después de ocho años de relación y dos hijos en común.

Los motivos de la ruptura

Tras su último escándalo, por el que Chiara está siendo investigada por un presunto fraude agravado en la venta de huevos de pascua de chocolate y una muñeca para niños, la influencer decidió alejarse de las redes sociales y a su vuelta no ha vuelto a publicar nada con su marido, con el que se dio el 'Sí, quiero' el pasado 2019... lo que provocaba una oleada de comentarios de sus seguidores, que ya se olían lo peor.

Al parecer, una de las razones que habría motivado la ruptura es que Ferragni no habría encontrado apoyo en su marido cuando ella atravesó los problemas legales: "Cuando ella se encontró en dificultades, Fedez fue menos generoso. La acusó de que sus problemas legales también estaban teniendo efectos negativos en su negocio. Un juego de recriminaciones en el que Fedez subió el tono del conflicto", apuntaban desde el medio Dagospia.

Fedez y Chiara Ferragni. / Instagram

Fedez habla sobre la salud mental

Fedez ha recordado esta mañana en un evento de la fundación Circolo dei lettori la depresión en la que cayó cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas, abarcando el delicado tema de la salud mental: "Debemos luchar contra el estigma que rodea la cuestión de la salud mental y el uso de psicofármacos, y centrarnos en ayudar a los jóvenes, dado el asombroso, y creciente, número de casos de suicidio", ha opinado.

En este sentido, el artista ha recordado lo complicado que fue para él atravesar el proceso depresivo, haciendo inciso en que su principal motivación en ese momento fueron sus dos hijos: "Si moría, mis hijos no se acordarían de mí, eran demasiado pequeños, y eso fue absolutamente lo que más me asustó, más que la propia muerte. Pero también fue lo que me dio fuerza para afrontar la operación", ha reconocido.

Fedez también ha reconocido que, al dejar de golpe los antidepresivos, tuvo pensamientos suicidas: "Dejé de tomar todos los fármacos a la vez, sin reducirlos, lo que creó el llamado efecto rebote con consecuencias muy graves. La idea de morir me dio más alivio que la de despertarme al día siguiente. Salir de eso lleva tiempo y ayuda. Pero no hay que tomarse la vida demasiado en serio porque no saldrás vivo de ella".