Fabiola guarda silencio tras los problemas de salud de Bertín Osbone y se desmarca sobre las pruebas de paternidad: "No sé nada"

Poco queda de la tranquilidad de la que disfrutaba Bertín Osborne cuando compartía su día a día con Fabiola Martínez. El cantante y presentador está atravesando uno de los peores momentos de su vida. La muerte de su gran amigo Arévalo y la crisis abierta a raíz de su supuesta nueva paternidad no está dejando levantar cabeza al presentador.

No pudo asistir al funeral del cómico tras infectarse de Covid y hasta incluso suspendió su agenda de conciertos por complicaciones de salud. Ahora parece que el cantante ha vuelto a tener problemas de salud relacionados por la misma infección de Covid. Bertín no acaba de recuperarse y sus problemas personales y la batalla legal que presumiblemente se abrirá entre él y Gabriela Guillén, su expareja y madre de su último presunto hijo recién nacido no ayudan.

Bertín Osborne. / MEDIASET

Un apoyo para Bertín

Sin embargo, el cantante siempre ha contado con el apoyo incondicional de su familia y también de Fabiola, madre de sus dos hijos. La venezola siempre ha estado a su lado aunque ha preferido no pronunciarse sobre su posible paternidad ni las pruebas de paternidad a las que Bertín podría someterse para. Considera que ella y Bertín ya no están casados y que, por tanto, cada uno es libre de tomar sus decisiones. La exmujer del reconocido presentador Bertín Osborne, Fabiola Martínez, ha declarado públicamente su desconocimiento respecto al estado de salud actual del cantante, el cual sigue viéndose afectado por algunas secuelas que le ha dejado el COVID.

En cuanto a los problemas de salud que podría estar sufriendo Bertín, la colaboradora de televisión ha confesado que no está enterada al respecto. "No sé nada", ha explicado, dejando claro que no está al tanto de las últimas informaciones relacionadas con la salud del padre de sus hijos. Ante la pregunta sobre si ha tenido la oportunidad de hablar con el presentador después de que este haya tenido que acudir al hospital, la empresaria ha optado por no hacer comentarios al respecto, manteniendo como ya es costumbre un perfil discreto y respetuoso con la privacidad de la situación médica de Bertín.