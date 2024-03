Frank Cuesta a Ibai Llanos: "Déjate de excusas y baja 40 kilos"

Frank Cuesta es un personaje bastante polémico, y es que cuando se trata de hablar de un tema polémico el herpetólogo no tiene pelos en la lengua. Tampoco tiene ningún tipo de tacto al dirigirse a personajes públicos para hablar sobre sus asuntos personales, y ahora lo ha vuelto a hacer, dirigiéndose en este caso a Ibai Llanos.

El naturalista se ha dirigido al creador de contenido a través de un vídeo del periodista Javi Oliveira, youtuber y director de LaOtraTV. Oliveira ha ido hasta Tailandia, y le ha cedido su espacio a Frank Cuesta para que ataque el físico de Ibai Llanos, quien ha confesado estar teniendo problemas para continuar con el plan que puso en marcha para perder peso.

"Dile a Ibai lo que me dijiste a mí en privado", le decía Javi Oliveira al herpetólogo. Acto seguido, Frank Cuesta, sin morderse la lengua, dice lo siguiente: "Ibai, hazlo. Te digo una cosa, tienes pasta, tienes gente que te puede llevar las cosas. Déjate de putas excusas y de putos victimismos y baja 40 kilos".

"Déjate de hostias y cógete a un tío que sea un hijo de perra para que te quite todo lo de la nevera"

Por si fuera poco, Frank Cuesta continúa con su ataque al físico de Ibai, argumentando que todo el mundo tiene problemas: "Todos hemos tenido problemas. Hay gente que hemos tenido cáncer, nos han dado dos meses y hemos dicho 'esto no nos vence'. Déjate de hostias y cógete a un tío que sea un hijo de perra para que te quite todo lo de la nevera, que te quite todo, que te tenga esposado, que por las noches te encierre en tu habitación hasta que se te quite el hambre".

Finalmente, el naturista ha puesto el broche de oro al polémico vídeo animando al streamer a que enseñe el resultado cuando haya perdido peso: "Bajas 40 kilos, te quitas la camiseta y haces así a todo el mundo (mientras saca el dedo medio)". Ibai Llanos todavía no ha contestado, pero se espera que comente algo al respecto en su próxima aparición en su canal de Twitch.