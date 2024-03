La indirecta de Laura Escanes a Álvaro de Luna: "Amor, tú no eres la Shakira de la historia"

Álvaro de Luna y Laura Escanes pusieron punto final a su relación el pasado mes de octubre después de un año juntos. La ruptura pilló de sopetón a los seguidores de la pareja, y es que el cantante subió en el Zevra Festival a su entonces pareja al escenario para declararle su amor delante de todos con su famosa canción Todo contigo.

En un principio, todo apuntaba a que la ruptura había sido algo consensuado, y que pese a todo ambos mantenían una buena relación. De hecho, la influencer felicitó al artista después de que recibiera su premio en la gala de LOS40 Music Awards. Es más, ante las continuas preguntas de la prensa, Escanes acabó describiendo con las siguientes palabras su relación actual: "Hay cordialidad y cariño. Todo está bien".

No obstante, parece que tanto la cordialidad como el cariño se han acabado. Al menos, por la parte de Álvaro de Luna. Y de hecho no, todo no está bien. El cantante ha lanzado dos canciones durante los últimos meses llenas de dardos para Laura Escanes: 'Suerte ;)' y 'Desconocidos'. De hecho, muchos han comparado la actitud de Álvaro con la que tomó Shakira después de su ruptura con Piqué.

Laura Escanes, cansada de la actitud de Álvaro de Luna

Ahora, con las últimas canciones compartidas por Shakira para completar el álbum de Las mujeres ya no lloran, Laura Escanes ha compartido un mensaje en el que elogia el trabajo de la colombiana, al mismo tiempo que deja entrever que la actitud de Álvaro de Luna le está molestando: "Sólo quiero abrazar fuerte a shaki después de escuchar su disco y darle un palmadita en la espalda a todos los que intentan imitarla para quedar bien, cuando en realidad son todo lo contrario".

Pero estas no han sido las únicas palabras que Laura Escanes ha compartido en relación a las últimas canciones de su expareja: "Mira, lo voy a soltar porque de tanto callar al final me quemo por dentro, pero esto de que tenga que estar calladita mientras otros hacen canciones... lol", comenzaba. Finalmente, la creadora de contenido no ha dudado en publicar un tweet que sus seguidores interpretan como una clara indirecta hacia Álvaro de Luna: "Amor, tú no eres la Shakira de la historia, basta".

Las últimas canciones de Álvaro de Luna