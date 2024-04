Tamara Falcó desvela que Íñigo Onieva cree que la nueva canción de Enrique Iglesias es sobre él: esta es su letra

Se ha convertido en una especie de tradición. Tamara Falcó visita cada jueves 'El Hormiguero' y , semana tras semana, nos regala algún titular o confesión sorprendente respecto a ella o algún miembro de su mediática familia. Y en esta ocasión los protagonistas de su inesperada revelación son nada menos que Íñigo Onieva y Enrique Iglesias.

Después de que hace varios programas la marquesa de Griñónse lanzase a bailar en directo la pegadiza canción que su hermano acaba de lanzar con Yotuel, 'Fría', reconociendo que es el tema que más escucha, la hija de Isabel Preysler ha revelado algo que ha dejado a todos alucinados... ¡su marido se cree que la canción habla sobre él!

Tamara Falcó e Íñigo Onieva. / L-EMV

Una insólita confesión que Tamara ha hecho sin poder contener las carcajadas. "Nunca me doy cuenta de que estoy ante tanta gente" ha reconocido antes de que el programa haya puesto un fragmento de lo más revelador del último éxito de Enrique: "Quizás fui yo el que se fue de fiesta tarde y no llegó. Pero no estuve con nadie, juro por Dios que me tentaron muchas veces, pero no. Baby confía-fía-fía-fía. Solo salí por una fría-fría-fría-fría-fría. Tus amigas te mentían-ían-ían-ían. Yo sé que tú te habías pensado que yo era un descarado". Una última frase que la socialité ha admitido entre risas que "bueno, eso si es verdad". Íñigo cree que la canción habla sobre él, ¿y vosotros?