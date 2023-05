Hay historias que llegan al corazón. La de la perrita Ayla es una de ellas. Apenas tenía dos meses y medio de vida cuando los trabajadores de una protectora la encontraron en una situación totalmente crítica que hacía presagiar lo peor. No tenía pelos, estaba llena de parásitos, tenía sarna y sus dos patitas delanteras estaban deformadas.

No tenían ningún hueso roto pero Ayla no podía apoyarlas con normalidad. Una alimentación insuficiente y la falta de calcio y de nutrientes había ocasionado que sus huesos y ligamentos no tuvieran fuerza y se habían deformado. Sin embargo, nada de esto impedía a la perrita moverse como podía.

Dos meses y medio de vida llena de maltratos y abandono

La vida de Ayla corría serio peligro. Su deformación y su estado general la condenaban a una vida corta y llena de dolor, llagas, infecciones y, al final, una muerte dolorosa. Sin embargo, los primeros dos meses y medio de vida de esta perrita llenos de penurias habían llegado a su fin y, aunque ella todavía no lo sabía, unos ángeles se habían cruzado en su camino para darle todo lo que necesitaban.

Nada más verla, los miembros de la protectora se pusieron manos a la obra con el caso de Ayla. Era uno de los casos más severos que había vista hasta la fecha de deformación de patas delanteras por desnutrición y abandono. Comenzaron a tratar sus infecciones, la sarna y el resto de enfermedades que tenía la perrita. Acabaron con los parásitos y con ayuda de fisioterapia canina y veterinarios pudieron revertir la malformación de sus patitas.

Una nueva vida para Ayla

Ayla comenzó a relacionarse con otros perros, a comer y a andar con normalidad. Al cabo de unos meses Ayla encontró un nuevo hogar donde, a diferencia del que en el que nació, la cuidan, quieren y le dan todo lo que necesita.

El video que recoge todo el proceso de curación y tratamiento de Ayla se ha convertido en un fenómeno viral en Internet que, en apenas, un par de días ha conmovido a millones de personas a través de las redes sociales. Es un ejemplo de superación no solo para Ayla sino también para las personas que trabajan día a día en la recuperación y cuidado de animales maltratados.