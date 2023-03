Georgina Rodríguez le ha cogido el gusto a mostrar su vida ante las cámaras. Hace apenas tres días, el viernes 24 de marzo, se estrenaba la segunda entrega de 'Soy Georgina', el reality que protagoniza la influencer y pareja de Cristiano Ronaldo.

Es en el primer capítulo de esta segunda temporada en el que el grupo de amigos de Georgina, 'las queridas', le regala a la influencer una joya muy especial. Se trata de una pulsera de corazones en la que cada pieza tiene grabada la inicial de cada uno de sus hijos, con el último eslabón en recuerdo al mellizo que perdió en el parto, el pasado abril de 2022. En cada uno de los corazones, la pulsera lleva un diamante incrustado para "recordar que son luz". En el cierre, además, lleva un pequeño corazón con un diamante para simbolizar a sus 'queridas'. ¿Su precio? 4.860 euros.

La pieza, diseñada especialmente para ella, salió de un taller valenciano. La marca de joyería de lujo True Love Joyas, con sede en València, ha sido la encargada de realizar esta especial pulsera.

El corazón detrás de la marca es Marga Martínez, propietaria y diseñadora de True Love Joyas. En redes sociales, Marga ha compartido el vídeo del momento en el que 'las queridas' entregan el regalo a Georgina. "Cuando me llamó @ivvgar y me pidió una pieza personalizada para @georginagio no me lo podía creer", explica en el post. "Me puse a diseñar y decidimos que los corazones con las iniciales de cada uno de sus hijos y amores deberían estar grabados a mano y tocando su piel", añade, y dice que es "una pieza única para una mujer única".

"Cuando 'Las Queridas' nos contactaron buscando un regalo único para Georgina, nos plantearon un gran desafío ¿Qué regalar a quién lo tiene todo? Después de intercambiar ideas con el grupo de amigos, lo tuvimos claro: tenía que ser una pieza que representara el amor", explican en su página web.

True Love Joyas ha estado siempre muy ligada a la moda valenciana, pues es conocida en la ciudad por su colaboración en desfiles y editoriales de moda. Queda demostrado que los diseños elegantes y cuidados de Marga Martínez no dejan a nadie indiferente.