¿Quién no ha sacado del armario las cuñas de esparto? Con las temperaturas estivales, muchas ya han desempolvado del armario el calzado de verano. Parece que el verano está a la vuelta de la esquina y es el momento de sacar del fondo de armario las sandalias y alpargatas. Por ello, si quieres ir a la última por un módico precio, no te puedes perder las alpargatas de Carrefour que están arrasando por menos de 30 euros. No solo son bonitas, sino que además son de piel y están muy bien de precio.

