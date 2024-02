Los 10 mejores vestidos de la alfombra roja de los Grammy 2024

Si hay una alfombra roja donde el estilo no está reñido con la osadía y las ganas de quedar para la historia, esa es la 'red carpet' de los Grammy. Las estrellas de la música siempre se han caracterizado por romper moldes y por echarle rock and roll al asunto; en sus interpretaciones, pero también en los 'looks' que escogen para sus actuaciones.

En la memoria de estos premios, que anoche llegaron a su 66ª edición, en Crypton.com Arena (antes Staples Center) de Los Ángeles, han quedado las originales, atrevidas y algo gamberras propuestas de Madonna (que se vistió de torera en 2015); Nicki Minaj (de monja roja del clan de la Medusa, en 2012); el 'look' galáctico con peluca amarillo pollo de Lady Gaga en 2010; Ariana Grande, vestida de nubarrón gris de gasa (obra de Giambattista Valli, en 2020), o el selvático e insuperable Versace que lució -por primera vez, y no sería la última- Jennifer López en los Grammy del 2000. Con aquel escote en 'V' del 'Jungle Dress', que bajaba hasta el pubis, la diva del Bronx la lió parda; tanto, que por su culpa se creó Google Imagenes. Tal fue el alud de personas que empezaron a buscarlo en internet. Cónclave de atrevidos y modernos La fiesta de anoche no iba a ser menos, y se siguió la tradición de la moda atrevida y vanguardista de los Grammy. Reinó la alta costura versión siglo XXI, piezas 'vintage' 'reacondicionadas' y guiños sin vergüenza a los locos años 20, y, cómo no, a los 90 y a los 2000 (muy del gusto de los fans de los ídolos de la noche). En este equipo jugaron Miley Cyrus, Dua Lipa o Ice Spice, por ejemplo. Por la inercia, quizá, de otras pasarelas de relumbrón, como la de los Globos de Oro o la de los Oscar, el glamur del viejo Hollywood también estuvo muy presente. Fue el casa de divas más clásicas, como la invatible Taylor Swift, Olivia Rodrigo o Janelle Monae. Ellos también acapararon los focos de la gala con sus 'looks' rompedores, como elegidos por Jon Batiste, Maluma o John Legend. Miley Cyrus, de Margiel La noche en que Miley Cyrus se alzó con su primer Grammy -recogió el galardón a Mejor Interpretación Pop Solista, por su himno feminista 'Flowers', ha sido también un desfile deslumbrante para la estrella que empezó hace años como Hannah Montana. Se cambió varias veces de vestido, pero sin duda el más impactante es con el que ha llegado a la alfombra: una pieza dorada con reminiscencias a Cleopatra y rematada con un peinado cardado, con el que la cantante ha querido rendir homenaje a su madrina, Dolly Parton. El intrincado y descarado vestido de cota de malla, no apto para todo el mundo, es una creación a medida con cientos de imperdibles estratégicamente colocados, de la firma Maison Margiela. La casa donde ahora habita el genial John Galliano ha sido, sin duda, la que más sensación ha causado en la reciente Semana de la Moda de París. Cyrus ha completado el 'look' con zapatos de tacón de aguja, modelo Tabi, en tono camel. Taylor Swift, de Schiaparelli Taylor Swift no solo no hizo historia al ganar un cuarto Grammy al álbum del año con su 'Midnights', también quedará en el recuerdo por la elección de su 'look' triunfante. La estrella pop más global se decantó por un vestido en color blanco de Schiaparelli Couture -otra de la casas de moda con mejor nota en la última Semana de la Moda de París y que contó entre sus filas en el 'front row' con Jennifer Lopez y Zendaya-, con escote strapless, la última moda en 'red carpets', al igual que los guantes de ópera, que Swift ha elegido en negro. Destacaba del diseño la abertura en las piernas que dejaba ver sus sandalias 'peep toe', un maquillaje centrado en los labios rojos (por supuesto) y un peinado de ondas de sirena partido de lado. La viva imagen de las divas del viejo Hollywood. Dua Lipa, de Courrèges La cantante británica se ha ido de vacío en cuanto a premios, pero sin duda se ha llevado el galardón a la más sexy de la noche, con su original vestido de escamas plateadas. Se trata de un diseño a medida realizado por Nicolas Di Felice, director creativo de Courrèges, con un escote en 'V' casi tan profundo como el citado de Versace que lució Jennifer Lopez. En contraste, mangas largas y caída hasta el suelo con cortes laterales a la altura de la caderas. Dua Lipa completó su 'outfit' con un espectacular collar espectacular de Tiffany & Co. y anillos brillantes, maquillaje natural y luminoso y uñas acrílicas con manicura clásica. Llevó su melena rojo fuego suelta y con ondas naturales. Doja Cat, de Dilara Findikoglu Con el nombre de la diseñadora de su vestido por bandera, más bien tatuado en la frente, Doja Cat ha sido, una vez más, la más transgresora del desfile (tal como le gusta a la cantante, recordemos aquel 'total look' rojo con 30.000 cristales Swarovski incrustados que llevó al desfile de Schiaparelli el año pasado). La rapera se ha decantado por las transparencias 'nude' que dejaban al descubierto casi todos los tatuajes que lleva repartidos por su cuerpo. Una obra de Dilara Findikoglu con una espalda con cordones, corsé, drapeado ingenioso y una cola con volantes. La artista lo completó con gafas Prada estilo bibliotecaria -tendencia que viene este 2024-, zapatos rojos con punta abierta, pendientes de espada plateados y un buen puñado de anillos. Maluma, de Dolce & Gabbana Maluma, encargado de entregar el premio a Karol G, ha sido uno de los galanes de la noche. El de Medellín ha impactado con un esmoquin cruzado de la firma Dolce & Gabbana y joyas de Jacob & Co. Completó el 'look', con zapatos bicolor en blanco y negro, gafas semioscuras, su media melena suelta y unos pendientes en plata XL. Ice Spice, de Baby Phat La otra diva del Bronx, la joven rapera Ice Spice, rindió homenaje a la era Britney Spears con un conjunto vaquero de Baby Phat que consistía en una chaqueta corta con ribete de piel color crema desgreñado por toda la solapa y el dobladillo, así como una falda hasta el suelo con una cola larga y una abertura en el centro de la pierna con un dobladillo sin rematar, también desgastado. Un 'look' muy acorde con la tendencia que viene pisando fuerte en las últimas semanas, el 'Mob wife' o jefaza de la mafia, que completó con un gran collar con colgante de cruz brillante y tacones de tiras negras. Olivia Rodrigo, de Versace La cantante Olivia Rodrigo, de 20 años, se decantó por una de las tendencias que más 'vibras' da a la gente joven: todo lo 'vintage'. Para su aparición triunfal en la alfombra roja de los Grammy se ha enfundado en un modelo de Versace que en su día lució ni más ni menos que la supermodelo Linda Evangelista. La 'top' lo llevó en 1995 con aquella icónica melena platino. A Rodrigo también le ha estilizado la figura el modelo de tirantes blanco con lentejuelas hasta el suelo. Para hacerlo suyo, lo personalizó con unos pins oscuros en cada tirante. Jon Batiste, de Versace Jon Batiste fue uno de los hombres más osados de la gala musical. Estaba pletórico, pues regresó a la cita musical acompañado de su esposa, Suleika Jaouad, después de que esta se perdiera el evento en 2022 tras ser diagnosticada de cáncer. Tras grabar para Netflix el documental 'American Symphony', un documental sobre su enfermedad y curación de su pareja, el músico se atrevió un 'look' de Versace en color gris plata. Se trata de un pantalón con sobrefalda, a juego de una chaqueta con botones y cuatro bolsillos en el cuerpo. Complementó su look con un reloj de Vacheron Constantin. Janelle Monáe, de Armani Privé La rapera Monáe se decantó por un Armani Privé hecho a medida, de corte sirena y brillos en contraste negro y plata. El estilismo de la creadora de éxitos como 'Make Me Feel' se componía de un corpiño con escote profundo -'leit motiv' en esta gala-, bordado con lentejuelas negras y cuentas plateadas, así como cristales negros y plateados dispuestos en forma floral a lo largo de la cintura, y de una falda acabada en una pequeña cola. "Me siento clásica, atemporal, futurista", dijo la cantante en cuanto pisó la alfombra roja. Pues eso. Victoria Monét, de Versace Victoria Monét, consagrada en la ceremonia como mejor nueva artista del curso de la mano de su trabajo 'Jaguar II', que también le valió otros dos galardones, fue otra de los artistas mejor vestidos que apostaron por la casa de la Medusa. En el caso de la estrella del R&B, lució un vestido en bronce con corsé personalizado de Versace, y completó el 'look' con joyas de Bulgari y un peinado elegante y elegante. Su hija Hazel, de 2 años, que aparece con la cantante en el tema 'Hollywood', también estaba nominada -lo que la convierte en la artista más joven jamás nominada a los Grammy-, también acudió con su mami con un 'outfit' a juego.