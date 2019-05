El delicioso desayuno que recomiendan los expertos en nutrición para perder peso y quemar grasa

Llega el verano y con el momento de comenzar (si no lo has hecho ya) la "operación bikini". Ojo, hay que tener en cuenta que lo más importante a la hora adelgazar es que es beneficioso para la salud, más que solo por vernos bien. Empezar no es fácil, es cierto. Hay muchas dudas y es complicado mantener una rutina constante, sobre todo, con el acelerado ritmo de vida que se lleva hoy en día. Saber el qué comer y hacer ejercicio son los dos pilares fundamentales para lograr deshacerse por fin de esos kilos de más (en este enlace te mostramos el ejercicio de moda que tienes que hacer a diario para acelerar tu metabolismo y perder peso sin esfuerzo).

A la hora de alimentarse, hay que tener en cuenta de que, obviamente, no todo vale. Adelgazar significa que ha llegado el momento de desterrar de nuestra dieta habitual aquellos productos y bebidas con muchas calorías que nos hacen engordar. Esto tampoco significa que debamos pasar hambre a todas ni comer menos. Cuidarse no se traduce, ni mucho menos, en comer menos (en este enlace te hablamos del superalimento que debes incluir en tu dieta para perder grasa y te saciará).

Los expertos en nutrición coinciden en que es muy importante cuidar la comida en las tres etapas fundamentales del día: desayuno, comida y cena. Respecto al desayuno, existen diferentes alimentos con el que lograr calmar el hambre de la mañana al tiempo que se adelgaza y pierdes grasa. Para comenzar el día de manera saludable debes tener en cuenta que tienes que consumir piezas de fruta, huevos, yogurt e incluso se acepta el pan integral. Una combinación ideal para tomar puede ser la formada por claras de huevo (100 gramos), 1 huevo mediano (54 gramos), 2 tostadas integrales y una taza de café. Respecto a la fruta, se recomiendan uvas, fresas, manzanas naranjas. Se tratan de alimentos bajos en calorías que además te saciarán (en este enlace te mostramos alimentos que tienes que introducir en tu desayuno para perder peso de forma rápida y sana).

Mantener una dieta equilibrada es muy fácil si sabemos qué tenemos que comer. Además, hay muchos alimentos de fácil elaboración que lo puedes preparar en cuestión de minutos por la noche antes de acostarte o por la mañana minutos antes de irte a trabajar.