El coronavirus ya había demostrado tener efectos sobre el oído. Los pacientes que han resultado contagiados por covid desde hace meses están alertando de episodios similares a otitis durante los días de infección. Se trata de un dolor punzante y una sensación de dolor en el oído medio. Sin embargo, además de estas molestias, la evolución de la pandemia y el análisis de los cuadros clínicos y sintomatológicos de los pacientes que acuden a las consultas médicas parece indicar que la covid tiene otro efecto desconocido hasta ahora para el oído. Se trata del tinnitus o acúfenos.

No es dolor. Entre quienes están experimentando estos síntomas en el oído, la respuesta es siempre la misma: un zumbido. El tinnitus, también llamado acúfenos, es precisamente eso. Un zumbido, pitido o pulsación, entre otros ruidos, que solo percibe la persona afectada y no quien está a su alrededor porque no existe fuera del paciente. Se trata de una dolencia muy frecuente que puede convertirse en una verdadera tortura para quien la sufre. Insomnio, ansiedad y hasta depresión pueden ser algunas de la consecuencia de este zumbido que nadie más oye pero que se convierte en la banda sonora de cientos de personas diagnosticadas de tinnitus.

Secuela del covid: daños en las terminaciones nerviosas

Los expertos coinciden en que entre los pacientes que han superado la covid puede darse esta secuela. Y es que las infecciones virales pueden estar detrás de muchas dolencias relacionadas con el oído y los acúfenos son una de ellas. Al igual que sucede con la otitis, el coronavirus crece en las vías respiratorias y las inflama. Las membranas mucosas tienden a congestionarse y acumulan líquido detrás de los tímpanos. En el caso de los acúfenos, estos virus pueden dañar las células sensoriales del oído interno y alterar la percepción con ruidos en realidad inexistentes.

Tratamiento de los acúfenos

El tinnitus es causado generalmente por una afección subyacente, como la pérdida auditiva relacionada con la edad, una lesión del oído o un trastorno del aparato circulatorio. Para muchas personas, el tinnitus mejora con el tratamiento de la causa subyacente o con otros que reducen o tapan el ruido, lo que hace que el tinnitus se perciba menos.