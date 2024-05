La nueva función de IA de Windows registrará todo lo que haces en tu portátil

Los gigantes tecnológicos quieren llevar su inteligencia artificial (IA) hasta el último rincón de tu vida. Después de OpenAI y Google, este lunes fue Microsoft la que anunció sus novedades, no sin polémica. Y es que la compañía informática desveló una nueva función que registrará y fotografiará todo lo que hagan los usuarios de sus ordenadores Copilot+ PC, desde los mensajes que envíen a las aplicaciones que utilicen.

Esta nueva prestación, apodada Recall, tiene la finalidad de agilizar la búsqueda y recuperación de todo tipo de actividades pasadas. "Uno de nuestros sueños era introducir memoria fotográfica en lo que haces en tu PC y ahora lo tenemos", ha explicado el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, en declaraciones a The Wall Street Journal.

La integración de IA en los nuevos portátiles de la empresa permite que se puedan buscar todo tipo de contenidos, así como momentos concretos de una llamada o de un vídeo, pues transcribe y traduce el habla. Esa copia queda registrada en el ordenador y el usuario puede desplazarse por un timeline para localizarlos.

Sin embargo, ese rastreo constante de la actividad inquieta a muchos usuarios, que temen una posible violación de su privacidad. Microsoft ha asegurado que el diseño de esta función es seguro, pues la información que registra no se sube a una nube, sino que cifra y se almacena localmente en el mismo ordenador. "Las capturas de pantalla de Recall sólo están vinculadas a un perfil de usuario específico y no las comparte con otros usuarios, no las pone a disposición de Microsoft ni las utiliza para dirigir publicidad", afirma la empresa.

¿Riesgo para la privacidad?

Aun así, Recall podría comportar violaciones de la intimidad. Por ejemplo, alguien con acceso a tu cuenta podría tener acceso a toda tu actividad. Ese alguien podría ser un familiar, pero también un cibercriminal que haya actuado para robar tus contraseñas. Y es que esta función no ocultará de forma automática la información confidencial que pueda aparecer en pantalla. "En mis tiempos a esto lo llamábamos spyware (programa espía)", ha comentado la ingeniera informática e investigadora Molly White.

Los riesgos asociados a ese caso podrían ir mucho más allá de revelar el consumo de pornografía de un usuario. ¿Qué pasa si la víctima es un periodista o sus fuentes confidenciales, un político disidente o un activista? En algunos países esa realidad podría suponer una amenaza para su propia vida.

Que el almacenamiento de esos datos sea local tampoco calma a algunos expertos. "Es tu ordenador hasta que te lo incautan en la frontera, durante una detención o en un proceso judicial", ha señalado la consultora tecnológica Frederike Kaltheuner, directora de Gobernanza Mundial y de la UE en el AI Now Institute. "Hay una larga y rica historia de trabajos realizados sobre la extracción de teléfonos móvilesque debería servir de advertencia sobre los muchos riesgos (que tiene)".

Microsoft ha señalado que los usuarios podrán pausar o eliminar el contenido capturado y almacenado en su portátil, así como también podrán excluir el registro de aplicaciones o páginas web específicas. De momento, Recall se encuentra en fase de pruebas, según la página web de la compañía. "Durante esta fase, recogeremos los comentarios de los clientes, desarrollaremos más controles para que los clientes empresariales gestionen y gobiernen los datos de Recall, y mejoraremos la experiencia general de los usuarios", prometen.