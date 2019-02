'Resident Evil 2' se actualiza con nuevo contenido descargable gratuito

La acción no se detiene en la enorme remasterización de 'Resident Evil 2', ya que Capcom ha estrenado el contenido gratuito adicional 'The Ghost Survivors', que ya está disponible para descargar en PlayStation 4, Xbox One y Windows PC. Este paquete explora escenarios hipotéticos al estilo de "¿Qué pasaría sí?", en torno a las víctimas del brote de Raccoon City para comprobar si sobreviven a los sucesos del juego principal.

Una vez que se completan las campañas de Leon y Claire, ahora se podrán desbloquear los modos de juego adicionales que ofrecen una perspectiva completamente nueva de los eventos que se están desarrollando en la ciudad a través de HUNK, un operativo de la Corporación Umbrella y un personaje tofu con un cuchillo, en los modos 4º superviviente y Tofu, respectivamente. Si eliges volver a comenzar la aventura en el papel de Leon o Claire desde el inicio, se abrirá la opción de afrontar una versión más desafiante de la campaña principal con elementos de la historia y contenidos más pormenorizados. Para mayor variedad, también se pueden desbloquear trajes adicionales para los protagonistas. 'Resident Evil 2' ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One y Windows PC. Puedes ver el tráiler de lanzamiento a continuación.

