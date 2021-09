Decir que Fortnite, uno de los 'shooters' multijugador que salieron en el 2017, está revolucionando el panorama de los videojuegos es quedarse muy corto. En el momento en que hasta una universidad de Ohio (Ashland) ofrece becas para gamers e incluye el juego en su listado oficial de deportes gamers, uno se da cuenta de que el producto ha traspasado fronteras. Y es que un modo Battle Royale de 100 jugadores que luchan a vida o muerte en un mundo postapocalíptico es un reclamo muy vendible, especialmente entre los niños y adolescentes, que abarcan el amplio espectro de los casi 50 millones de usuarios totales que tiene a día de hoy el videojuego. A este juego estaba enganchado un menor de Castellón, que ha sido el primer hospitalizado del mundo por adicción a los videojuegos.

El impacto social del título que lleva el sello de Epic Games está siendo muy grande, tanto que hay quien asegura haberse vuelto "adicto" a él. "Al principio pensaba que era una moda pasajera. Pero un día me engañaron mis amigos para que lo probara y ahora estoy enganchado. Mis tres horas al día no me las quita nadie", admite Sergi Rodríguez, jugador habitual, 24 años. Pero, ¿por qué atrapa tanto su experiencia de juego?, ¿qué la hace diferente al resto?, ¿cómo ha conseguido volverse un fenómeno de masas?

1. Es gratis y tiene servidores propios

En el siglo XXI, el "gratis total" se ha vuelto un elemento muy a tener en cuenta. Primero, porque permite a cualquier persona experimentar con un título sin tener que desembolsar ni un solo euro. En el caso de Fortnite todavía es mejor: el juego posee servidores propios, con lo cual tampoco es necesario que el jugador pague una subscripción mensual para jugar online. Y segundo, porque no priva a la empresa de la rentabilidad. Prueba de ello son los ingresos por microtransacciones que está acumulando el juego en su tienda virtual. Según las previsiones de la publicación especializada Sensor Tower, dichos ingresos podrían acabar el año por encima de los 1.000 millones de euros, es decir, que Fortnite generaría ¡10 veces la recaudación anual del cine español! Eso sí, ningún elemento de los que se incluyen dentro de las compras de la aplicación aporta ventaja competitiva frente al resto de jugadores -son mejoras cosméticas, de customización-, lo cual marca la diferencia entre Fortnite y el resto de títulos que detrás del free to play (F2P) ocultan normalmente el temido pay to win (P2W).

2. Es multiplataforma

El monopolio actual de Fortnite se debe a que, a diferencia de sus principales competidores, está disponible en casi todas las plataformas: PC, Xbox One y Playstation 4, además de los dispositivos iOS y, próximamente, en Android. Es decir, usando un ordenador el jugador puede enfrentarse a gente que juega desde un móvil, una consola o una tablet, lo que implica una interacción entre usuarios y una accesibilidad al juego que ha roto absolutamente todas las barreras.

3. Tiene a los 'influencers' de su lado

Fortnite está batiendo récords a ritmo de disparos, construcciones y bailes frenéticos que han imitado decenas de famosos como el futbolista Antoine Griezmann o el cantante Drake. A este boom contribuyen también los youtubers, streamers y demás generadores de contenido en las redes, que se han vuelto -a sabiendas o no- en los principales aliados de la compañía estadounidense en el ciberespacio. Ejemplos de ellos son Tyler Ninja o El Rubius, figuras capaces de mantener en la cresta de la ola el "factor novedad" de un videojuego a base de chutes adrenalíticos en forma de partidas vía 'streaming'.

Una de estas transmisiones, precisamente de El Rubius, juntó el pasado mes de marzo en una partida a 100 youtubers de todo el mundo youtubers y acabó superando la cifra del millón de espectadores, lo que la convirtió en el 'streaming' de un videojuego más seguido de la historia de Youtube. Se estima que, teniendo en cuenta que cada uno de los participantes emitió en su propio canal, las cifras totales pudieron superar en algún momento los 10 millones de espectadores (¡una barbaridad!). Tener a todos estos influencers de su lado es una de las principales claves del éxito de Fortnite y sirve para entender cómo conseguir grandes audiencias entre un tipo de público cada vez más alejados de las clásicas parrillas de televisión.

Gracias a todos por una noche inolvidable. A los Youtubers y a los suscriptores. Hemos batido el record mundial de views en directo en gaming. #YTBattleRoyale os quiero <3 pic.twitter.com/0WiJP34ZRD — elrubius (@Rubiu5) 25 de marzo de 2018

4. Posee una mecánica dinámica y apuesta por lo visual

"¡Odio a los campers [los jugadores cuya táctica es permanecer agazapado hasta que alguien se pone en su punto de mira]! Por eso juego al Fortnite. Porque a medida que avanza la partida el mapa se va haciendo más pequeño y eso les obliga a moverse y a salir de su agujero", dice Carlos Pelegrina, otro jugador de Fortnite, de 25 años. Uno de los elementos característicos de este Battle Royale, a parte la sencillez de sus controles y del hecho de poder construir cosas e intervenir en la manipulación del escenario, es la existencia de una tormenta de gas tóxico que se va expandiendo cada cierto tiempo, reduciendo el mapa de la partida y afectando a la mecánica del juego. Para no morir intoxicado, el jugador debe estar siempre dentro del ojo de la tormenta, un círculo que se señala en el mapa y que indica la zona segura. Esto se repite una y otra vez hasta finalizar la partida. La idea: fomentar los encuentros entre jugadores, provocar mucha más acción y convertir cada partida en algo épico y trepidante.

En este sentido, otra de las grandes ventajas de Fortnite es que usa un motor gráfico creado por la propia compañía: el Unreal Engine. Epic Games lleva experimentando con este motor gráfico desde el año 1998, y ese grado de experiencia es el principal motivo por el cual tanto la animación de los personajes como la recreación del mundo son tan atractivos y fluidos. Por otro lado, el juego tiene un estilo muy naíf y colorido, de fantasía, tipo 'cartoon', que hace las delicias del 'target' principal del juego, los adolescentes 'millennials', pero también deleita a los más veteranos, quienes ven en estos gráficos desenfadados una alternativa a los 'shooters' más realistas sin sacrificar aspectos como la dificultad o la diversión.

5. 'Feedback' diario con la comunidad

Epic Games sabe que ahora mismo tiene entre las manos a la gallina de los huevos de oro, por eso está centrando prácticamente todos sus recursos en ella y mantiene un 'feedback' con la comunidad de usuarios para mejorar al máximo las prestaciones del producto y corregir errores. Ese compromiso del estudio con el juego se constata en cada una de las actualizaciones, las cuales traen cada dos o tres semanas contenido nuevo que mejora la experiencia, aporta frescura y hace que el juego no caiga en la monotonía. La última de ellas, precisamente, está dando mucho de que hablar pues ha venido con la colaboración temporal de la película del momento: 'Los Vengadores: Infinity War'. Fruto de un acuerdo con Marvel, los jugadores ahora pueden encontrar durante sus partidas el Guantelete del Infinito y, por ende, convertirse en el todopoderoso Thanos. Se desconoce hasta cuándo durará este evento especial, pero lo cierto es que ya ha maravillado a millones de aficionados de ambas franquicias.