La casa de Redmond coge más impulso, si cabe, y refuerza su propuesta de suscripción con una segunda quincena de septiembre repleta de entradas memorables. Tanto, que hasta ocho de los trece juegos que llegarán a Xbox Game Pass hasta finalizar el mes son completamente nuevos, es decir, títulos que se incluirán en el catálogo desde su estreno.

El servicio de Microsoft se vuelve cada vez más importante para sus suscriptores, ya que, gracias al modelo, pueden jugar, y jugar mucho, además de descubrir nuevos títulos sin la necesidad de gastar un céntimo suplementario. Más adelante, cuando el juego haya salido de la rotación, siempre tienen la opción de adquirirlo con algún descuento si realmente le puede sacar más rendimiento. Pero dejemos esto para otra ocasión porque ahora vamos descubrir todas las novedades de la segunda quincena de septiembre, que no es poco:

‘Flynn: Son of Crimson’ (ID@Xbox) – 15 de septiembre: consola, PC y nube ‘I Am Fish’ (ID@Xbox) – 16 de septiembre: consola, PC y nube ‘SkateBird’ (ID@Xbox) – 16 de septiembre: consola, PC y nube ‘Superliminal’ (ID@Xbox) – 16 de septiembre: consola, PC y nube ‘Aragami 2’ (ID@Xbox) – 17 de septiembre: consola, PC y nube ‘Lost Words: Beyond the Page’ – 23 de septiembre: consola, PC y nube ‘Sable’ (ID@Xbox) – 23 de septiembre: consola, PC y nube ‘Subnautica: Below Zero’ (ID@Xbox) – 23 de septiembre: consola, PC y nube ‘Tainted Grail: Conquest’ (ID@Xbox) – 23 de septiembre: PC ‘Lemnis Gate’ – 28 de septiembre: consola y PC ‘Astria Ascending’ – 30 de septiembre: consola, PC y nube ‘Unsighted’ (ID@Xbox) – 30 de septiembre: consola y PC ‘Phoenix Point’ (ID@Xbox) – 1 de octubre: consola

Además, los miembros de Xbox Game Pass Ultimate ahora pueden disfrutar de los controles táctiles de Xbox en 11 juegos más con Xbox Cloud Gaming: ‘Blinx: The Time Sweeper’; ‘Crimson Skies: High Road to Revenge’; ‘Cris Tales’; ‘Halo: Spartan Assault’; ‘Halo Wars: Definitive Edition’; ‘Halo Wars 2’; ‘Last Stop’; ‘Omno’; ‘Raji: An Ancient Epic’; ‘The Medium’; y ‘Tropico 6’.

Las rotaciones también empujarán a los siguientes títulos fuera del catálogo el último día de mes: ‘Drake Hollow’ (nube, Xbox y PC); ‘Ikenfell’ (nube, Xbox y PC); ‘Night in the Woods’ (nube, Xbox y PC); ‘Kathy Rain’ (PC); y ‘Warhammer Vermintide II’ (nube y PC). Ya sabes, complétalos lo antes posible o aprovecha los precios reservados para continuar jugando con ellos.