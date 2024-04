Los superhéroes se ponen nostálgicos con los 90

Puede que a cualquier fan de los superhéroes de Marvel o de DC le puede generar como poco cierto estupor, cuando no alguna carcajada el escuchar que una década como la de los 90 pueda generar ola de nostalgia. Cierto es que aquella década fe de infausto recuerdo para los seguidores de estos personajes en papel. Se puso de moda el dibujarlos hipermusculados, caras de mala bestia y con armas de tamaño exageradísimo. La situación no fue así en el campo de la animación, donde se hicieron algunas de las mejores series de superhéroes de la historia. Por eso no es de extrañar que algunas de las principales plataformas hayan dirigido su mirada hacia aquella década y hayan decidido volver a poner en valor unos títulos sin los que seguramente el género no tendría la repercusión que tiene hoy día.

Uno de los primeros responsables de ese ejercicio de nostalgia ha sido Netflix que ha tenido el acierto de recuperar para su catálogo la clásica serie animada de Batman de los 90, uno de los mejores productos televisivos basados en los tebeos del hombre murciélago. La adaptación llevada a cabo por Bruce Timm bebía de la estética gótica de las películas de Tim Burton, con la popular sintonía compuesta por Danny Elfman hoy injustamente olvidada, o por lo menos mucho más arrinconada que la no menos icónica sintonía de Superman de John Williams. No hay que olvidar que Kevin Conroy, el actor que ponía la voz a a Batman en la serie de los 90 para algunos es uno los intérpretes más icónicos del superhéroe junto con Michael Keaton, Adam West o Christian Bale. No hay que olvidar que Mark Hamill se alejó de su imagen del heroico jedi Luke Skywalker poniendo voz al malvado Joker; o que el personaje de Harley Quinn, sí la novia del payaso asesino más famoso con el permiso de Pennywise, comenzó precisamente en la serie animada. El personaje tuvo tanta fama que se acabó incorporando a los cómics y fue catapultada definitivamente al estrellato tras ser interpretada en la gran pantalla por Margott Robbie. Netflix se marcó todo un gol tras incorporarla al completo a su catálogo y esperemos que siga en esta senda recuperando otras series de Timm de aquella época como Superman o La liga de la Justicia.

En la competencia, Disney ha desempolvado la serie animada de los X Men de los 90. La animación puede ser un tanto chusca. Admitámoslo en esto pierde frente a la de Batman, Pero lo cierto es que esta serie fue la puerta de entrada de numerosos fans a Marvel. En aquellos años, los X Men era el cómic más vendido del mundo y eran muchos los que se iniciaron en su intrincado universo a través de la serie de animación. Disney no se ha limitado a recuperar los viejos episodios de aquella serie de la Fox. Prácticamente desde el principio forman parte de su catálogo. Lo que ha hecho ha sido continuarla como si sus episodios se hubieran acabado el año pasado u no hace más de dos décadas. La serie se llama X Men 97, en alusión a que es heredera directa de aquella. De hecho continúa todas sus tramas dejando que el espectador pueda subirse aunque el tren ya esté en marcha. Todo tiene un aire deliberadamente retro dirigido a cautivar a los más nostálgicos, pero tratando de acercar el título a las nuevas generaciones. Sin esta serie puede que la película de Bryan Singer no hubiera visto la luz a finales de los 90. Hasta entonces casi todas las adaptaciones de Marvel eran productos de saldo para videoclub. Nada que ver con las mastodónticas producciones de hoy en día. Esta año solo habrá en cines un estreno Marvel: Deadpool & Wolverine y que supone el desembarco de los mutantes en el Universo Cinematográfico Marvel que, hasta la compra de la Fox, habían estado en un universo aparte. Por eso no es casual que esta serie haya regresado a la primera línea ahora.

Completa esta terna, Invencible de Amazon Prime, que se trata de una obra independiente y que está terminando ahora su segunda temporada. También de animación y basado en un cómic del autor de Walking Dead Robert Kirkman. Tan bestia como The Boys, pero que sabe beber de los clásicos del género superheroico. En esta serie se compensa con creces la falta de sangre de las dos anteriores. El creador de la sangrienta escena del bate de Negan nos muestra sin pudor qué pasa cuando alguien poderoso golpea una cabeza o desmembra algún cuerpo. Pese a la brutalidad de sus imágenes, homenajea y admira a las dos anteriores. No se queda en la nostalgia y va más allá.