Once minutos para la medianoche. Ciudad Deportiva del Barça. El director de fútbol Mateu Alemany va de un lado a otro. Todo está en el aire: Saúl, Griezmann y Luuk de Jong. Todo depende de la marcha de Saúl que parece complicarse. Medianoche. En el Metropolitano y en la Liga se sigue trabajando pero aún no se ha confirmado ninguna operación. A la una menos cuarto de la madrugada, el Atlético confirma la marcha de Saúl al Chelsea. El jugador, que ya ha viajado a Londres, firmó tres minutos antes de terminar el plazo. Doce minutos después, la Liga emite un comunicado desmintiendo que se hayan ampliado los plazos. Las tres operaciones han entrado a tiempo y sólo se estaba revisando la documentación. Lo de Griezmann no se hará oficial hasta la 1:24. El Barça confirma el acuerdo para que Antoine regrese al Metropolitano. Todos contentos. Y hasta las 3.34 no hay confirmación oficial del Barça de la llegada de Luuk de Jong. La noche ha sido más larga de lo esperado.