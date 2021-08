La atleta española Ana Peleteiro, bronce en Triple Salto en los Juegos de Tokio 2020, afirmó en una rueda de prensa promocional en Madrid que "Estar aquí hace que me lo crea más, volver con el objetivo conseguido es para sentirse muy realizada. Me siento una triunfadora, porque lo he pasado tan mal y he tenido que superar tantos baches, que estoy super orgullosa de haberlo conseguido", dijo a la prensa.