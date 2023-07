Tarde de análisis en el Partido Popular, que sigue sin asimilar los resultados electorales del 23J. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido a la Junta Directiva Nacional para hacer lectura del nuevo equilibrio de fuerzas en el panorama político. La suya ha sido una victoria con sabor a derrota, ya que sus 136 diputados no le dan, ni siquiera sumando con Vox, para conformar una mayoría suficiente para formar Gobierno. Feijóo ha anunciado a la dirección de su partido que se ha puesto en contacto con Vox, UPN, Coalición Canaria y PNV para explorar una posible mayoría. También ha criticado un eventual pacto del PSOE y Sumar con fuerzas nacionalistas e independentistas. Los populares se han estrellado con las expectativas que, tanto ellos como los sondeos, les hacían claros ganadores. Las urnas han dicho otra cosa y los populares analizan los pasos a seguir. Los populares agitan la amenaza del bloqueo y de la repetición electoral. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ya ha declarado que esa posibilidad no entra en sus planes. Feijóo, durante su alocución, ha asegurado que “La verdad de las elecciones ayer, los datos irrefutables, es que hemos crecido en 3 millones de votos, en 47 escaños y hemos logrado una amplia mayoría absoluta en el Senado que será clave para la gobernabilidad”, aunque ha reconocido que “con la misma intensidad que fallaron las encuestas no hemos alcanzado todas nuestras expectativas”.