El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido esta tarde en la sede del partido a barones y altos cargos del partido llegados desde toda España y les ha anunciado que esta misma mañana ha iniciado ya contactos con dirigentes de varias formaciones para intentar su investidura. La empresa que tiene por delante es casi imposible. Tiene que conseguir que le ayuden varias formaciones y dos de esos partidos son antitéticos: PNV y Vox. El político gallego ha dicho que siente la obligación de intentarlo, porque la otra opción, la que puede intentar Pedro Sánchez (122) es formar una "coalición de perdedores" que acabe dando "más poder y más capacidad de decisión que nunca" a los partidos independentistas.

"Los españoles no pueden quedar atrapados en bloques ni en bloqueos ni permitir que nuestro país se balcanice", ha declarado en referencia a los referéndums de independencia que cree que Sánchez concedería a ERC, Junts y EH Bildu.

Feijóo fue el más votado en las elecciones generales de este domingo, pero su resultado (136 escaños) es insuficiente para alcanzar una alianza fácil con el partido de Santiago Abascal (33 diputados) y otros pequeños que puedan darle la investidura. Ante los suyos, ha detallado que esta mañana se ha colgado del teléfono y que Javier Esparza, presidente de Unión del Pueblo Navarro (1 diputado), le ha dicho que apoyará su investidura, algo que también cree que puede acabar haciendo Fernando Clavijo, líder de Coalición Canaria (1 diputado), con el que también ha hablado.

Con Andoni Ortuzar (PNV, cinco escaños) y Abascal (Vox) ha quedado en conversar a fondo en los próximos días. Del líder de ultraderecha ha dicho que debe decidir "si está dispuesto o no cambio al cambio de un Gobierno sanchista".

Feijóo ha admitido que el resultado de su partido quedó muy por debajo de lo esperado. "Con la misma intensidad que fallaron las encuestas no hemos alcanzado las expectativas. No me arrepiento de haberme exigido ganar por mucho frente a los que se conforman con perder por menos", ha afirmado.

El líder del PP ha abundado en el hecho que los españoles no han querido dar la mayoría absoluta a ningún partido y han obligado a los españoles a romper los bloques. Feijóo cree que España no puede estar sin Gobierno mucho tiempo y necesita un Ejecutivo cuanto antes porque es presidencia rotatoria de la Unión Europea y hay "incertezas en el horizonte".