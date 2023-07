L'Ajuntament de Torrent ha presentat este matí el programa d'activitats per a les festes patronals d'este 2023. I ho ha fet davant els veïns de la localitat que s'han donat cita per a conéixer les nombroses propostes que ompliran els carrers de la ciutat durant tot el mes de juliol.

Unes festes en les quals hauran alternatives per a tots els públics i edats, i que aniran des de jocs i activitats lúdiques per als més xicotets, a concerts, obres de teatre, esdeveniments esportius i com no, els actes centrals de la setmana gran, un dels dies més especials i esperats, l'entrada de bandes i la Gran Entrada Mora i Cristiana, tot un espectacle de color i música.