Miguel Jiménez, presidente de la Asociación Valenciana de Agencias de Viajes (AEVAV), quiso dar una visión global de la situación turística veraniega de la Comunidad Valenciana en el programa de Levante TV, C. Valenciana en directe.

Jiménez explicó las ganas que la gente tiene de viajar, algo que se ha notado mucho en el número de reservas de este verano.

El turismo de playa sigue siendo la elección por excelencia para las vacaciones de verano; sin embargo, el turismo de interior sorprende y aumenta entre un 20% y un 30% las demandas.

Una sorpresa para las agencias este verano ha sido la elección de Egipto por muchos de los viajeros, pese al calor y las altas temperaturas que se están sucediendo este verano. Otro de los viajes por excelencia son los cruceros, algo que hace unos años no requería tanto número de reservas y que ahora si no lo haces con meses de antelación posiblemente no puedas realizarlo.

Por otro lado, Jiménez ha informado de que la aparición de Internet no ha sido un problema para ellos, es una herramienta más que completa y ayuda en su trabajo.