En la seua decena edició, Paelleando ha tornat a ser un gran èxit de participació en el marc de les Festes Patronals de Xirivella. Des de primera hora del matí, del passat dissabte 16 de setembre, veïnes i veïns de la població valenciana es varen concentrar a l´Avinguda de la Constitució, i els seus voltants, per tal de participar en una jornada de festa, de convivencia i de germanor, on no faltà absolutament de res, gràcies a l´Ajuntament de Xirivella.

La música de les xarangues va servir per tal d´amenitzar l´elaboració d´unes paelles, vora 500, que no es va voler perdre ni el president de la Generalitat, Carlos Mazón. Acompanyat, en tot moment, per l´alcaldessa de Xirivella, Paqui Bartual, la gran impulsora de Paelleando, Mazón recorregué l´Avinguda de la Constitució, de punta a punta, sense parar de fer-se fotos en tot el veïnat. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, també participà en el programa especial de LEVANTE TV, amb motiu de Paelleando 2023, un espai, conduït per Ximo Rovira, que podràn vore el pròxim dissabte 23 de setembre.