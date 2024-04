La tradicional rogativa de Sant Vicent Ferrer ha tornat a ser, un any més, el punt de trobada de la ciutadania de Llíria en el dia de la festivitat del copatró de la ciutat. Milers de persones han acompanyat la imatge del sant des de la parròquia de l'Assumpció fins al parc natural on es troba l'ermita vicentina, per a celebrar esta jornada festiva.

L'alcalde Joanma Miguel, la regidora de Festes, Mª José Llopis, i la resta de membres de la corporació municipal, així com la Clavaria i Majoralia i representants de la Confraria de Sant Vicent Ferrer, han participat també en este multitudinari acte de les festes vicentines en la localitat. La celebració, plena de devoció i tradició, recorda el “Miracle de l'Aigua” obrat pel sant valencià l'any 1410, en el qual va fer rebrotar l'aigua del brollador que estava sec. En arribar al Parc de Sant Vicent, els veïns i veïnes de Llíria han disfrutat del tradicional esmorzar en este enclavament natural. A continuació, s'ha celebrat en l'ermita una missa concelebrada amb sermó en valencià. Abans de tornar al nucli urbà, s'ha realitzat, en acció de gràcies, la benedicció de les aigües, al costat de l'olivera on va predicar el pare Vicent Ferrer. En el camí de tornada a la població, al barri del Pla de l’Arc, s'ha produït també la sempre emotiva trobada entre les imatges dels dos patrons de Llíria, Sant Miquel i Sant Vicent. Després de l'arribada de la rogativa a l'església de l'Assumpció, el dia festiu ha finalitzat a la plaça Major amb l'actuació del Grupo Invictus i els DJs Tony Fimia i Alicia DC, a més d'una paella gegant totes les persones presents. Les festes en honor a Sant Vicent Ferrer 2024 continuaran a Llíria fins diumenge que ve amb la celebració de diversos actes religiosos i culturals.