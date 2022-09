Los cinco detenidos tienen entre 20 y 25 años hay un menor de edad y una mujer. Las detenciones se produjeron en plena calle ante el asombro de loe vecinos de Tortosa. Por la noche la policía ponía en libertad a tres. y mantenía la detención de los dos delincuentes que entraron en el bingo, el menor de edad y otro joven que podría ser el autor material de los disparos. Según las primeras investigaciones hirieron al único cliente cliente que no quiso entregarles el móvil, querían evitar que llamara a la policía. Después dispararon a Olga, la empleada, que tuvo tiempo de activar la alarma. Pero la huida no duró muchas horas. no lograron salir de Tortosa porque la policía nacional y los Mossos hicieron una operación jaula. Llevaban tiempo detrás de la banda y ahora investigan si han participado en otros asaltos como este a una tienda de telefonía