Así es la casa en venta en Sueca de cinco dormitorios, por 179.000 euros, listas para entrar a vivir

Encontrar oportunidades inmobiliarias como esta casa en venta en Sueca, de 5 dormitorios por 179.000 euros, no la vamos a tener asiduamente. La vivienda cuenta con la particularidad que se puede dividir en 2 apartamentos con entradas independientes, y se ubica cerca de la Plaza del Ayuntamiento. En la zona podremos encontrar farmacias, mercados, restaurantes, tiendas, estación de Renfe (a 10 minutos), etc. Una ciudad conocida como la capital Mundial de la Paella, en la comarca de la Ribera Baja, a tan solo 30 km de Valencia (20 minutos ) y a 5 minutos de las Playas del Mareny, Palmeres, Cullera, etc. Un conjunto de ventajas que hacen del lugar, un emplazamiento perfecto para vivir.

El inmueble se encuentra con una reforma completa y reciente, en la que se han utilizado materiales de calidad, de forma que la entrada a la vivienda es inmediata y solo a falta de la mudanza. Sus 150 m2 están distribuidos en 3 alturas con la siguiente distribución:

Planta baja: recibidor, salón comedor, habitación doble, cocina independiente, baño completo con plato de ducha, balcón, terraza y patio.

Primera planta: 2 habitaciones dobles, baño completo con plato de ducha, balcón, terraza exterior con acceso a una cocina independiente desde la cual se llega a otra terraza exterior en la parte superior de la vivienda.

Segunda planta: 2 habitaciones dobles y un baño completo.

Las cocinas de la vivienda se encuentran amuebladas y equipadas, y el inmueble cuenta con aire acondicionado, calefacción, armarios, piso de mármol, suelo cerámico efecto parque, doble pared, puerta blindada, ventanas climalit y velux, monitores de videoportero Fermax para abrir la puerta, sistema de videoseguridad, etc.

Credit Sueca Mar, es la agencia inmobiliaria que comercializa esta oportunidad inmobiliaria. Dispone de una amplia cartera de viviendas en Sueca en venta y alquiler, así como terrenos, fincas rústicas, casas de campo, garajes, locales y naves. Entre sus servicios destacan la valoración de viviendas, un estudio que calcula el valor de la propiedad inmobiliaria, basada en la ubicación, su estado y muchos otros factores. De esta forma se concreta un precio acorde al estudio, lo que aporta confianza tanto al comprador como al propietario.

La agencia invierte en marketing y publicidad publicando en portales inmobiliarios, haciendo que la venta de tu vivienda llegue a miles de usuarios de Redes Sociales, diarios y búsquedas de internet.

Cualquier persona interesada en contactar con Credit Sueca Mar, puede hacerlo visitando sus oficinas en Ronda de Bernat Aliño, 47 Bajo, en Sueca, llamando al 961702145 - 638474805, o solicitando información https://www.creditsuecamar.com/.