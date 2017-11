Javier Subirats: "No sé cocinar, no es lo mío. Hago lo justo si no tengo más remedio"

Javier Subirats: "No sé cocinar, no es lo mío. Hago lo justo si no tengo más remedio"

R Hablar de Javier Subirats es hablar de un pedazo de la historia del Valencia CF. Subi marcó una época entre 1977 y 1990, los años en los que militó en el club de Mestalla. Formó parte del equipo que ganó la Recopa de Europa y la Supercopa de Europa de 1980.

P ¿Qué suele hacer los fines de semana?

R Suelo ver todos los partidos de fútbol que puedo, ya sea en directo o por televisión. Tengo que estar al día porque analizo los partidos del Valencia CF en Levante-EMV y también soy comentarista de radio. Estoy todo el fin de semana ocupado con el fútbol.

P ¿No tiene tiempo para practicar algún deporte después de haber sido jugador profesional tantos años

R Corro siempre que puedo y también me gusta jugar al tenis. También salgo a caminar con mi mujer. De una manera u otra intento mantener la forma.

P ¿Alguna afición como la lectura o la cocina, por ejemplo?

R Cocinar no, no se me da bien. Hago lo justo si no tengo más remedio(ríe). No es lo mío. En cuanto a la lectura me gustan mucho las novelas policiacas, de crímenes, etc. También me gusta ir al cine, pero eso es entre semana porque sábado y domingo es imposible por lo que he contado anteriormente.

P ¿En directo qué suele ver?

R Los partidos del Valencia en Mestalla, no suelo perderme ninguno, y si puedo también me gusta ir al Ciutat de València a ver al Levante.

P Siempre fútbol...

R Me gustaría acudir a partidos del Valencia Basket en la Fonteta, pero todavía no he visto un partido en directo. Por unas cosas u otras nunca he ido. Y me gustaría porque es un ambiente muy bonito y diferente al de un estadio de fútbol. A ver si se da la ocasión.