Footgolf, dos deportes en uno

Meter gol en un hoyo de golf, patear el balón (nunca mejor dicho) buscando la bandera, disfrutar de la emoción del fútbol en un entorno tan relajante como un campo de golf, son emociones que sólo pueden vivir los practicantes de Footgolf, un híbrido entro dos de los deportes más populares: fútbol y golf, que cada vez cuenta con más practicantes en la Comunitat Valenciana.

El Footgolf es un deporte que combina elementos del fútbol y el golf. Del primero toma el balón y del segundo, gran parte de sus reglas. El mecanismo es sencillo: consiste en recorrer el campo metiendo el balón en los distintos hoyos (de un tamaño especial), dando el menor número posible de toques al balón. Es un deporte que aúna la técnica del fútbol con la precisión del golf.

Los orígenes del footgolf se remontan a hace ya varias décadas en distintos países de Europa, aunque fue en 2009 en Holanda cuando se sentaron las bases del footgolf actual. En la Comunitat Valenciana se practica desde 2013: «Un grupo de amigos antiguos practicantes de fútbol se iniciaban en un cursillo de golf en el campo Masía de las Estrellas, y ante la dificultad intrínseca del golf, alguien comentó que sería más fácil jugar con un balón de fútbol. Así descubrieron la existencia del footgolf y comenzaron a practicarlo», explica Emilio Leri, presidente de la Asociación Valenciana de Footgolf, entidad de referencia de este deporte en la Comunitat Valenciana.

El footgolf valenciano es pionero en España ya que fue en la Comunitat Valenciana donde se creó la primera asociación autonómica a la que están vinculados la mayoría de equipos de footgolf existentes en la Comunitat Valenciana. «Estamos vinculados al Consejo Nacional de Footgolf», explica Leri, que a su vez ostenta también la vicepresidencia de la Federación Internacional de Footgolf.

El Footgolf es un deporte en clara expansión que cada vez cuenta con más competiciones oficiales. El Campo de Masía de las Estrellas, Catarroja acogía el pasado mes de octubre la final autonómica que decidía los jugadores que representarán a la Comunitat Valenciana en el Master final del Campeonato de España que se celebrará el 9 de diciembre en Salamanca:Edu Granell y Paula Pedrajas serán los representantes valencianos en categoría absoluta.

El Footgolf es un deporte fácil de practicar e indicado para todas las edades. Como en el golf, no existen árbitros, se basa en la integridad y deportividad del jugador. Se suele jugar en campos de golf, siempre tratando de no interferir con la práctica del golf, como el hecho de no jugar en las proximidades de los Green", aunque también se puede jugar en parques municipales y otras extensiones de césped.

En la actualidad hay tres clubes en la Comunitat Valenciana con recorridos adaptados para el footgolf, todos ellos diseñados por la Asociación Valenciana de Footgolf: El campo de Masía de las Estrellas de Catarroja (primero en la Comunitat Valenciana que organizó competiciones de footgolf), Foressos Golf Club de Picassent, con un recorrido de 18 hoyos y El Plantío Golf Resort de Alacant, con 9 y 18 hoyos. En la Comunitat Valenciana existen ya siete clubes oficiales que cada vez cuentan con más miembros.



Pioneros. El primer torneo se jugó en 2014

El primer campeonato de footgolf (Opel Ciutat de València, ganado por Paco Aragón)se jugó en el campo de Masía de las Estrellas en junio de 2014. El de Catarroja fue el primer campo adaptado con 9 hoyos para la práctica del footgolf en la Comunitat Valenciana. Ese mismo año se desarrolló el primer campeonato autonómico en el que se imponía Eduardo Granell, uno de los mejores jugadores a nivel nacional.



Un deporte de precisión

El footgolf consiste en meter un balón de fútbol en el hoyo (éste es de tamaño adaptado) con el menor número posible de toques. Al igual que en el golf, se juega o bien en recorridos de 9 hoyos o de 10.

Deportividad

En el footgolf no existen árbitros, se confía en la deportividad e integridad del jugador. Las competiciones son individuales y se desarrollan en distintas categorías según la edad. La principal es la absoluta.