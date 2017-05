El Borriol homenajeará a su presidente Sergio García ante el Alzira

Aunque Sergio García no estará presente, el club que él preside, el Borriol, le hará un homenaje al golfista que recientemente se proclamó campeón del Másters de Augusta y se enfundó por primera vez la chaqueta verde. Precisamente la entidad de la Plana Alta ha decidido que todos los aficionados que acudan a este último partido de Liga como local en El Palmar (contra el Alzira, 18.00 horas) entrarán gratis. Además, el club preparan más iniciativas.



Al no poder asistir Sergio García por compromisos profesionales, sí que estarán presentes sus familiares que también participarán en este homenaje. A todo ello, el club prepara más sorpresas para este partido, para sus prolegómenos. Hay que recordar que el domingo es el Día de la Madre y no se descarta algún detalle hacia las madres de los futbolistas.