PortCastelló se sitúa como el tercero más rentable de España

La reestructuración de la deuda y el aumento de los beneficios han supuesto que la Autoridad Portuaria de Castellón escale desde la octava posición en el ránking de rentabilidad del sistema portuario español, que tenía en 2014, a la tercera posición que ostentará en 2017 según las previsiones de Puertos del Estado de cierre del actual ejercicio económico. Además, se posiciona como la segunda en menor porcentaje de gastos de explotación respecto a ingresos y muy por debajo de la media estatal en ingresos dedicados al servicio de la deuda, un 18% frente al 32% del conjunto del sistema portuario.

Estos buenos datos económicos sitúan a PortCastelló en una sólida posición para acometer proyectos que mejoren su competitividad invirtiendo en infraestructuras y abaratando el coste de escala de forma que siga creciendo de una forma sostenible.

Estos son algunos de los datos destacados de los dos años de gestión de Francisco Toledo al frente de la Autoridad Portuaria de Castelló, y de los que hoy ha realizado un balance junto al Director, Roberto Arzo. Toledo ha destacado que la mejora de rentabilidad se produce "a pesar de la rebaja de tasas acometida en 2017 lo que constata que, aunque resulte paradójico, rebajar tasas puede mejorar resultados económicos al ganar competitividad e incrementar con ello tráficos".



A la mejora de la solidez económica, se suma el incremento constante de tráfico de mercancías, un ambicioso plan de inversiones ya aprobado, el empeño en conseguir el mejor nivel de protección medioambiental y el fortalecimiento del vínculo puerto-ciudad.

Sobre el aumento de tráfico de mercancías en el puerto de Castelló, el presidente de la Autoridad Portuaria ha informado que "ha estado notablemente por encima de la media del sistema portuario", con incrementos en 2015 del 5,84% vs. 3,92%, en 2016 del 3,49% vs. 1,57% y en el primer semestre de 2017 del 8,95% vs. 3,39, lo que supone en el balance acumulado de estos dos años que PortCastelló duplica la media del sistema.

En el incremento de tráficos Toledo ha querido resaltar que "han comenzado a operar nuevas líneas que mejoran la conectividad del puerto de Castelló y diversifican tráficos, como la reciente de Boluda, y también que se ha producido por diversas navieras un notable despegue del tráfico de trasbordo en PortCastelló que constata su potencialidad como puerto hub para el Mediterráneo".

La evolución positiva del tráfico de mercancías consolidan a PortCastelló en el Top10 de los puertos españoles, destacando que, en tráfico de graneles sólidos, ha conseguido escalar desde el octavo puesto que ostentaba en 2015 al cuarto puesto en 2017 entre los 46 puertos de interés general. "Esta escalada tiene como motor la importación de materias primas cerámicas para las que el recinto portuario ha habilitado en los últimos meses, haciendo las pertinentes inversiones, más de 90.000 m2 en la dársena sur, con implantación en ella de importadores y empresas de referencia del sector ampliando de esta forma la plataforma logística cerámica de la dársena norte a la sur", ha dicho Francisco Toledo.