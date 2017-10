Fa dos dies va ser una jornada pel record, per sentir orgull d'on venim, ser conscients de qui som i aclarir quin és el camí que volem agafar per a demà. I és que la diada del poble valencià ha de ser un moment de concòrdia i record, però també, i especialment, de reflexió, reivindicació i mirada al futur. El passat dilluns, la plaça Major de Castelló estava de gom a gom de ciutadans i ciutadanes que volien escoltar la nostra banda, la colla de dolçainers i tabaleters, veure desfilar els Moros d'Alqueria, L'Aljama i els Cavallers de la Conquesta i gaudir de l'espectacle de la Muixeranga. L'ambient festiu va ser emocionant. Però sent important recordar els orígens i gaudir de la nostra cultura i les nostres arrels, en un dia com el 9 d'Octubre, amb tot el que estem vivint actualment, calia una profunda reflexió. Hui podem veure com la Generalitat Valenciana, que té la valentia de voler convertir en un dret objectiu per a totes les persones una qüestió tan bàsica per a les famílies com és tindre un sostre on viure, s'ha trobat enfront amb un govern de l'Estat irracional, obcecat i autoritari que pretén declarar aquest dret inconstitucional. Estem suportant que el mateix ministre que està impedint a les administracions locals assolir els recursos humans necessaris per a poder atendre les urgències de la ciutadania i els serveis més primordials amb un mínim de dignitat, està amnistiant amb vergonyosa impunitat els empresaris i les societats que van defraudar milions d'euros a la comunitat, és a dir, a tots nosaltres. En aquest temps hem vist com la veu de la gent és silenciada de manera desproporcionada. I davant d'aquests exemples, cal que recordem si pot ser encara més el testament que ens va deixar el rei Jaume I, que ha de ser més que mai la nostra guia i la nostra inspiració en aquests moments d'incertesa. «Ameu i protegiu totes les persones i el poble... Feu regnar la justícia i vetleu perquè els grans no oprimisquen els menut».

Hem de tindre ben present que quan parlem de defensar la terra o buscar la justícia pel territori, no parlem només de mars i muntanyes, boscos i murs de pedra. Parlem sobretot del poble que l'habita, de la gent que ha decidit treballar i viure en ella, aprendre i somiar, ballar i riure, estimar i plorar, la que ens cuida i la que ens fa aconseguir el que sols no podríem. És per aquestes persones que hem de ser fidels al testament de Jaume I, és per aquesta gent que transita les dreceres del nostre país que hem de treballar incansablement i, com s'ha posat de moda dir ara, construir mil ponts, mil vegades, tantes com facen falta. Com diria Gaetà Huguet, «rodant per la nostra terra ens retrobarem a nosaltres mateixos, i l'esperit dels avantpassats ens unirà al recobrament del nostre poble i a l'alliberament del País Valencià».

Així doncs, a partir d'aquest 9 d'Octubre recordem qui som i què hem vingut a fer, i treballem pel nostre poble alliberant-lo de la injustícia. Perquè sols amb un tracte just i amb l'honradesa dels governants podrem defensar als febles dels poderosos, als qui no tenen veu, als qui li la volen llevar.