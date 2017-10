Del Bosque: «Me hubiese dolido que el CD Castellón hubiera desaparecido»

La campaña de abonados Centurión Albinegro dio ayer su coletazo final sobre el césped del Estadio Castalia con la presencia de dos ilustres del CD Castellón: Vicente del Bosque y Juan Bautista Planelles. Los dos llegaron antes de lo previsto acompañados por otro ilustre como Pepe Heredia, dieron ánimos a la plantilla albinegra y al cuerpo técnico (con foto incluida), se reunieron con el presidente Vicente Montesinos y recogieron simbólicamente su carnet Centurión 10.000 (Planelles) y 10.001 (Del Bosque).

El exjugador y exseleccionador destacó que este fervor que se vive en Castelló, con los diez mil abonados para un equipo de Tercera División, «es una buena base para el futuro» para agregar que «con un poco de acierto en lo deportivo, a ver si este equipo va ascendiendo y se sitúa donde realmente le corresponde». Del Bosque destacó que el hecho de tener esta masa social «es un hecho muy revelante y por eso estamos aquí, para apoyar a un club histórico que cuenta con tanto respaldo».

Para el salmantino fue «un honor estar aquí (refiriéndose a poder pisar el césped de Castalia) después de cuarenta y pico años. Jugué en un Castellón que vivía sus mejores momentos. Aquí, en mis dos temporadas, aprendí mucho como jugador y conocí lo que es un vestuario grande como el que teníamos, con mucha gente joven y también muchos veteranos».

De aquel Castellón de la década de los setenta a los tiempos actuales el cambio ha sido notable. Pero el club sigue vivo. «Me hubiese dolido más en caso de haber desaparecido, pero aquí está vivo con 95 años de historia y el centenario a la vuelta de la esquina. El equipo de mi ciudad (el Salamanca) desapareció. El Castellón sigue vivo, con 95 años de historia y dispuesto a luchar por metas mejores», concluyó.



Planelles, sorprendido

Más escueto fue Juan Bautista Planelles. El borrianense dijo que para él estar allí sobre el césped de Castalia con el carnet 10.000 en su bolsillo «es un honor que creo que no me merezco, sobre todo estando al lado de Del Bosque». Y se mostró sorprendido por esos diez mil abonados, que nadie recuerda en épocas anteriores. «No sé si en aquellos años el Castellón tendría 10.000 socios. Sí metimos una vez a 15.000 personas contra el Barcelona, pero en este tiempo Castelló perfectamente haya doblado la población, así que no creo que hubiesen 10.000 abonados», destacó Planelles.



Visto y no visto

El acto fue muy corto ya que Del Bosque había quedado en València para comer con Pedro Cortés , con quien mantiene una gran relación de su etapa en la selección española y por la tarde participaba en una mesa redonda. Pero antes de partir hubo tiempo para fotos y para recibir el aplauso de los pocos aficionados que se acercaron hasta Castalia para presenciar el acto en directo. Un acto breve, pero muy emotivo y significativo para el Castellón.